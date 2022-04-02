Altay 1-2 Antalyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de Antalyaspor, Altay ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

25. dakikada Luiz Adriano, Antalyaspor'u öne geçirirken devreye bu skorla girildi. İkinci yarıya iki takımda aynı 11'lerle başladı.

Maçın son bölümüne konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle girilirken Antalyaspor, 70. dakikada Haji Wright'ın golüyle farkı ikiye çıkarttı.

Antalyaspor'un ikinci golünden üç dakika sonra, Altay'ın sağ kanattan gelişen atağında Leandro Kappel yerde kalırken maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

Altay'da topun başına geçen Ahmed Rayan, penaltı atışını golü çevirdi ve farkı bire indirdi. Kalan bölümde Antalyaspor, üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 44'e yükseltti. Sahadan yenilgiyle ayrılan Altay ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor sahasında Hatayspor'la karşılaşacak. Altay ise Adana Demirspor'a konuk olacak.