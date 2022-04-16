Altay 1-1 Medipol Başakşehir (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve düşme hattında yer alan Altay, Alsancak Stadyumu'nda karşılaştı.

Konuk ekip 40'ta Trezeguet'nin golüyle öne geçti. Aleksic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis'ten dönen topla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Trezeguet'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi takım 89'da skora denge getirdi. Ceza sahası dışından düzgün vuruş yapan Ceyhun Gülselam skoru 1-1 yaptı.

5 dakika uzatma verilen karşılaşma Gülselam'ın golünün ardından hareketlendi. Altay ve Başakşehir oyuncuları üst üste ataklar buldu ancak skor üretemediler. Mücadele 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir puanını 54 yaptı. Son 3 maçını kaybeden Altay ise puanını 30 yaptı.