Altay - Sakaryaspor: 1-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Sezgin Altun (xx), Şeyhmus Baysal (xx)

ALTAY: Egemen (xxx) - Mustafa (xxx), Hayrullah (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Serkan (xx), Furkan (xx) (Dk. 86 Doğan), Ferhat (xx), Atakan (xx), Fatih (xx), Hüsamettin (xx) (Dk. 89 Maksut), Murat Uluç (xxx) (Dk. 69 Ozan xx)

SAKARYASPOR: Ercüment (x) - Zafer (x), Fatih (x) (Dk. 83 Cem), Ferhat (xx), Murat Akın (x) (Dk. 62 Ramazan Çevik x), Ramazan Civelek (x) (Dk. 62 Mahir x), Karahan Yasir (xx), Hakkı Can (xx), Talha (xx), Coşkun (x), Tufan (x)

GOL: Dk. 14 Murat Uluç (Altay)

SARI KARTLAR: Hayrullah, Hüsamettin, İbrahim Öztürk, Serkan, Doğan (Altay), Murat Akın, Hakkı Can (Sakaryaspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 10. hafta mücadelesinde Altay, evinde Sakaryaspor\'u 1-0 mağlup ederek rakibine ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibi ekibin tek golü 14. dakikada Murat Uluç\'tan geldi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 20 puana ulaşırken, Sakarya ekibi 17 puanda kaldı.

14. dakikada Altay golü buldu. Sol kanattan Serkan\'ın taş atışında şık bir vücut çalımıyla rakibinden sıyrılan Murat Uluç, ceza sahasına girerek sol çaprazdan uzak köşeye düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

28. dakikada konuk ekip atağında sağ kanattan gelen ortaya arka direkte Ferhat kafayı vurdu, kaleciyi geçen topa İbrahim Öztürk ayak koyarak meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

44. dakikada Sakaryasporlu Ramazan, Altay ceza sahasında Hayrullah\'la girdiği ikili mücadele sonrası kendini yerde buldu. Sakaryalı futbolcuların penaltı beklentisi üzerine Hakem Mustafa Murat Oğuz devam kararı verdi. İlk yarı Altay\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

68. dakikada Sakaryasporlu Mahir sağdan kesti, iyi yükselen Coşkun\'un kafa vuruşunda kaleci Egemen topu parmaklarının ucuyla çeldi.

78. dakikada sağdan Altay\'ın kazandığı serbest vuruşta Serkan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.

90. dakikada Altay kontratağında soldan Ozan geriye çıkardı, Maksut\'un plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı. Maçı Altay 1-0 kazandı.