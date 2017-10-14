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Spor

Altay - Fethiyespor maçından notlar

İZMİR, (DHA) ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Konya Anadolu Selçukspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de, Fethiyespor karşısında 5 değişiklik yaptı

14 Ekim 2017 23:02

İZMİR, (DHA)

ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Konya Anadolu Selçukspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11\'de, Fethiyespor karşısında 5 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda Fatih, Hüsamettin ve Muharrem Ozan yedek soyunurken, Maksut ve Mustafa kadroda yer bulamadı. Bu futbolcuların yerine Necdet, Atakan, Furkan, Murat Uluç ve Doğan ilk 11\'de şans buldu.

FETHİYESPOR Teknik Direktörü Hüsnü Özkara, ilk 11\'de 2\'si zorunlu 3 değişiklik yaptı. Fethiye ekibinde sakatlığı bulunan Ömer ve cezalı Sinan kadroda yer almadı, Burak ise yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine 11\'de Çağatay, Yiğit Yöney ve Emrullah görev aldı. Fethiyespor\'da tedavileri devam eden Ensar ve Berat ile kadro dışı kalan Muharrem Efe de forma giyemedi.

ALTAY taraftarı karşılaşma öncesi Fethiyespor taraftarlarına, \"Hoş geldiniz\" tezahüratı yaptı. Kale arkası tribününde yer alan Fethiye taraftarı da bunun üzerine, \"Büyük Altay\" şeklinde tempo tuttu. Karşılaşmayı yaklaşık 2500 bin kişi izledi. Teknik Direktör Cüneyt Biçer\'e maçtan önce sevgi gösterisinde bulunan Altaylılar, Fethiyespor\'da forma giyen eski oyuncuları Yiğit Yöney\'i de alkışlayarak, \"Herkes unutur, Altay unutmaz\" diye bağırdı.

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