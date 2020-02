Altay - Altınordu maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Altay ve Altınordu, tam bin 739 gün sonra İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. İki takım son olarak 2013-2014 sezonunda 2. Lig\'de kozlarını paylaşmıştı. Alsancak Stadı\'nda oynanan son randevuda Altınordu 3-1 galip gelen taraf olmuştu. İzmir derbisinde Altay\'da kart cezası sona eren Özgür kadroya dahil edilirken, Atakan ve Daf kafiyede yer almadı. Altınordu\'da da cezası biten Sefa Yılmaz takıma döndü. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Kemal Rüzgar, Ali Mert ve Enes Kubat ise kadroya alınmadı.

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın geçen hafta deplasmanda 1-1 biten Hatayspor maçının on birini değiştirmedi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise tek değişiklik yaparak Altay derbisine çıktı. Deneyimli teknik adam, geçen hafta Afyonspor maçında on birde görevlendirdiği Atakan\'ı kızağa çekip Sefa\'yı on bire monte etti.

İzmir derbisine iki takım taraftarı da ilgi gösterdi. Ev sahibi Altay\'da taraftarlar kapalı tribünde takımlarını destekledi. Altınordulular ise karşılaşmayı kale arkasından takip etti.