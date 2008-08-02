Altan ve Zafer Mersin'de

Bakan Tüzmen'in Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndaki toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, Ç.Rizespor'dan transfer edilen ve bir dönem Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe'nin formasını giyen Zafer Biryol ile Galatasaray'da oynayan Altan Aksoy, kendilerini Mersin İdmanyurdulu yapan sözleşmeye imza attılar.

Bakan Tüzmen'in huzurunda her 2 futbolcu için yapılan bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme töreninde, Kürşad Tüzmen, her 2 futbolcunun da insan olarak da örnek birer kişilik olduğunu vurgulayarak, 'Zafer, kardeşine kemik iliği nakli yaparak, Altan ise arkadaşlarına verdiği destek ve insani yardımlarla sporculuk hayatlarında örnek olmanın yanı sıra insan olarak da ne kadar örnek kişiler olduklarını açıkça ortaya koymuşlardır.

Mersin İdmanyurdu, kazandığı bu değerlerle iddialı duruma gelmiştir. İddialıyız, öyle ya da böyle Mersin İdmanyurdu şampiyon olacaktır. Buradan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı da başlatıyoruz'' diye konuştu.

Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Hüseyin Çalışkan da Bakan Tüzmen'in kendilerine verdiği destekle bu transferleri gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Bu destekle Hakan Şükür'e bile teklif götürdüm. Kendisi bana teşekkür ederek, böyle bir düşüncesinin şimdilik olmadığını söyledi'' dedi.

Başkan Çalışkan, Bakan Kürşad Tüzmen'in desteğine teşekkür ederek, kendisine şampiyonluk sözü verdi. Daha sonra Bakan Tüzmen, başkan Çalışkan, futbolcular ve basın mensuplarına baklava ikram etti.