Altan Tanrıkulu'ndan Fenerbahçeli Salih Uçan'a ağır eleştiri

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Torku Konyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’nin gollerini 16. dakikada Joseph Yobo ve 27. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu atarken, Torku Konyaspor 76, 78 ve 87. dakikalarda Tomas Borek, Ali Camdalı ve Recep Aydın'ın ayağından gelen gollerle galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetmesi, spor yazarlarının eleştirilerine neden oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Altan Tanrıkulu, yaptığı hatalarla tepki çeken Fenerbahçeli genç oyuncu Salih Uçan’ı sert sözlerle eleştirdi.

Tanrıkulu, daha önce başka bir takıma kiralanarak tecrübe kazanması gerektiğini söylediği Salih Uçan’ın, satılması gerektiğini yazdı.

Tanrıkulu’nun sosyal medyada da geniş yankı bulan yazısının “Kiralamayın satın!” başlığıyla Hürriyet’te yer alan yazısının çarpıcı kısımları şöyle:

"Bu çocuk için iyi şeyler yazmaya çalıştım hep.. Ama bir özelliğini görünce bıraktım.

Uyarmaya başladım. Kiralayın, dedim. Akıllanmalıydı çünkü. O formanın, o camianın değerini öğrenmeliydi uzaktan bakınca.. U20'de de burnu havalardaydı. Bir gol atınca kendini Taksim'e atanlardan o çocuk.

Şımarmaya meyillilerden. Top ayağındayken dünyayı yarattığını sananlardan… Şimdi soruyorum sana çocuk. Hiç mi utanmadın, sıkılmadın o hataları yaparken. Hiç mi Recep Aydın'ın gösterdiği onur mücadelesinden utanmadın. O formaya gönül veren milyonlarca kişiyi üzmeye hakkın yok senin.. Git, nerede yapacaksan orada yap çalımını. Artık, kiralanmalı, demiyorum. Satılmalı, diyorum.”

Ersun Yanal takımı yumuşattı

Sezona mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe’nin oyunu, Fanatik gazetesi köşe yazarı Mehmet Demirkol’un da hedefindeydi…

Emre Belözoğlu’nun fizik kondisyonunun yetersiz olduğunu savunan Demirkol, Brezilyalı oyuncu Cristian Baroni’nin Fenerbahçe’de oynayacak performans gösteremediğini öne sürdü.

Demirkol’un yazısının bir kısmı şöyle:

“Mehmet Topuz bu takımın sağ bek pozisyonunda fizik beceri ve oyun okuma anlamında forma giyemez. Emre Belözoğlu, bu fizik durumuyla 30 dakikadan fazla Fenerbahçe orta sahasında liderliği üstlenemez. Baroni, artık hiç bir şartta Fenerbahçe’de oynayacak bir performans güveni vermiyor. İpleri koparmak vaktidir ve Bekir, ideal ne de yedek bir stoper olabilir, ötesi mümkün değil.

Fenerbahçe orta sahada düşünce Ersun Yanal eğer Alper Potuk’u ortada tutup fizik olarak biten Emre Belözoğlu ve Cristian Baroni’yi çıkarıp Selçuk Şahin, Caner Erkin ikilisini alsa... Emmanuel Emenike ve Moussa Sow’u ortada dirençli ileride koşucu bir takıma evrilseler hiçbir sorun olmazdı. Ama Ersun Yanal takımını yumuşattı.”

Salih'in savunma yönü felaket

Milliyet gazetesi yazarı Güntekin Onay ise, sarı lacivertlilerin mağlubiyetini Teknik Direktör Ersun Yanal’ın maç içinde yaptığı tercihlere bağlayarak, Şampiyonlar Ligi Play Off turunda yapılacak Arsenal maçının zorluğuna dikkat çekti.

Güntekin Onay yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Ligin ilk maçları her zaman için zor ve sürprizlere açıktır. F.Bahçe 2-0’dan 3-2 mağlup olarak son yılların en ilginç maçlarından birini ortaya koydu. 2. yarıdaki 3 forvetli oyun düzeninde savunmaya yardım eden yoktu. Emre yoruldu. Salih’in savunma yönü ise bir felaket.

Ersun Yanal’ın bu tercihleri 2-0 yenik durumdaki Konya’ya 3 gol, 1 kaçan penaltı 3-4 tane de net pozisyon getirdi.

F.Bahçe çarşamba akşamı hem fizik hem de taktik açıdan Torku Konya’dan çok daha güçlü bir takımla oynayacak. Dünkü görüntüsü ile Arsenal’le yapacağı maçta Kanarya’nın işi çok ama çok zor.”