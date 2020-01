Altan Tan: Yeni Anayasa yapılmazsa, Erdoğan'ın sonu iyi değil

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'a çözüm sürecinde adım atması için çağrıda bulunan BDP'li Altan Tan , 'Ergenekoncu ve Kemalistler gücü tekrar ellerine alacak' diyerek Erdoğan'ı uyardı.

Elazığ 'da partisinin düzenlediği iftara katılan BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan , Türkiye 'de bir hak ve hukuk mücadelesi verdiklerini, daha güzel, özgür, demokratik ve daha kardeşçe yaşanabilir düzen istediklerini ancak mübarek Ramazan ayında İslam Dünya 'sının alev alev yandığını söyledi.

Radikal'in haberine göre, ayrılığın, bölünmenin olmadığı bir Türkiye'yi birlikte kurma çağrısında bulunan Tan, "Bugün Türkiye'de Kürtler 'in söyledikleri, bu Kürtler bu kadar ölüme, bu kadar baskıya, bu kadar işkenceye, bu kadar yok sayılmaya rağmen halen diyorlar ki bütün halklar kardeştir, bütün farklı dinler ve diller bir arada yaşamalıdır, ayrılmak doğru değil, bölünmek doğru değil. Gelin birlikte yeni bir Türkiye kuralım, yeni bir Ortadoğu, yeni bir dünya kuralım" dedi.

'Senin de sonun iyi değil, ülkenin de sonu iyi değil'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'a çağrıda bulunan işlerin tersine döneceğini söyleyerek şunları söyledi.

"Buradan sayın Başbakan'a birkaç söz söylemek istiyoruz. Diyoruz ki; Allah sana bir güç verdi. Gel doğru düzgün bir Anayasa'yı milletin önüne koy. Kavga etme, bağırıp çağırma, her akşam millete posta koyma. Bu memlekette yaşayan herkes, sana oy veren de, vermeyen de, bunların hepsi birlikte yaşayacağımız kardeşlerimiz.Yeni Anayasa getiremezsen bak, Allah korusun bizim ülkemizin akıbeti de öbür taraflar gibi olur. Eğer tekrar Ergenekon artıkları, Kemalistler, bir şekilde gücü ellerine geçirirlerse her şey tersine döner. Başbakan'ı buradan ikaz ediyoruz; 'Benim yüzde elli oyum var' diyorsun, peki senin yüzde elli oyun var, peki öbür yüzde elli ile her gün kavga edersen, bu memlekete yaşayabilir misin ? İşte buradan Başbakan'a bir çağrıda bulunuyoruz; kabadayılığı bırak, posta koymayı bırak, mümin ve muttakinin hafif boynu eğik ve tevazu içinde yürüyen haline bürün ve yeni Anayasayı getir. Eğer düzgün bir anayasa getirmezsen senin de sonun iyi değil, ülkenin de sonu iyi değil."

'Suriye'deki Kürtler seni neden rahatsız ediyor?'

Suriye'deki Kürtler'in bir statüye kavuşmasının Başbakan'ı rahatsız etmemesi gerektiğini belirten Tan, tam tersine, Suriye'deki Kürtler'e ilaç ve benzeri yardımlarda bulunması gerektiğini savunarak, şöyle konuştu

"Bu gün Irak'taki Kürtler görece bir sulha kavuştu, Suriye'deki Kürtler kendi bölgelerinde, ellerinden geldiği kadar kimseyle kavga etmeden ve onlara saldırı olmadan silaha başvurmayan bir düzen kurmaya çalışıyor. Şimdi burada Türkiye'ye düşen ne olmalı Başbakan 'a, Dışişleri Bakanı'na, mademki onlar bizim kardeşimiz, o halde oraya yardım edeceksin. İlaç yok, ekmek yok, su yok, gıda yok, her taraf kuşatılmış bir halde, Türkiye sınırı kapalı. Orada kan akmadan, orada yaşayan Kürtler'in, Araplar'ın, Süryaniler'in haklarının elde edebilecekleri bir çözüm ortaya koyacaksın. Yoksa ben orada el Nursa gurubunu 'Kürtler'in üzerine saldırtayım, onlar Kürtler'i öldürsün, Kürtler de bunlara ateş açsın. Araplar da her ikisi ile çarpışsın.' Bu bir barış senaryosu değil. Artık ne olursa olsun, Suriye'deki Kürtler, bir statüye sahip olacak, bu seni niye rahatsız ediyor? Bu seni sevindirmeli."