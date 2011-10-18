Altan Tan mahkemeye zorla götürülecek



T24 - Hakkında farklı tarihlerde yapmış olduğu 3 farklı konuşma nedeniyle dava açılan ve 23 yıl 6 hapsi istenen Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın mahkemeye “polis zoru” ile getirilmesine karar verildi.





Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında farklı tarihlerde yapmış olduğu konuşmalar nedeniyle açılan ve 23 yıl 6 ay hapsi cezası istenen davanın duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz yargılanan Tan ile avukatının katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, sanığa tebligat yapıldığı, ancak yapılan yoklamada hazır olmadığını belirtti. Bunun üzerine iddia makamı, tebligat yapılan Tan’ın duruşmaya katılmaması nedeniyle 14 Aralık tarihinde görülecek duruşmaya zorla getirilmesini talep etti.





İddia makamının talebini kabul eden mahkeme heyeti, Tan’ın bir sonraki duruşmaya “polis zoru” ile getirilmesine karar verdi.



BDP’li Milletvekili Tan hakkında hazırlanan iddianamede; “Örgüt propagandasını yapmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu muhalefet etmek” ve ”Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiaları ile toplamda 23 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.









