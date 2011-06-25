Altan Tan: AKP'li vekiller utanmadan bu sokaklarda gezmemeli

T24- BDP’liler Diyarbakır’da Hatip Dicle’nin YSK tarafından milletvekilliğini düşürülmesini yürüyüşle protesto etti. Yaklaşık bin kişiye parti otobüsü üzerinden konuşan bağımsız milletvekili Altan Tan, "AKP’li milletvekili görürseniz selamı sabahı kesin. Hiç bir şey olmamış gibi utanmadan artık bu sokaklarda gezememeliler" dedi.



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Canan Altıntaş ve Serdar Sunar'ın Milliyet'te yayımlanan (25 Haziran 2011) haberi şöyle:









Bağımsız milletvekili Altan Tan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, "Sende zerre miskal iman ve ahlak varsa yapacağın birinci iş, bu hırsızlık malını sahibine iade etmen" dedi. Tan, halkın AK Partili vekillerini de eleştirerek, "AKP’li milletvekili görürseniz selamı sabahı kesin. Hiç bir şey olmamış gibi utanmadan artık bu sokaklarda gezememeliler. Tavrımız net" dedi.

BDP’nin desteğiyle Diyarbakır’dan milletvekili seçilen Hatip Dicle’nin vekilliğinin YSK tarafından düşürülmesi Diyarbakır’da BDP öncülüğünde yapılan yürüyüşle protesto edildi. BDP’nin Bağlar ilçe binası önünde toplanan ve aralarında BDP’nin desteyle miletvekili seçilen Altan Tan, Emine Ayna, BDP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçali’nin de bulunduğu yaklaşık bin kişi ellerinde Hatip Dicle’nin fotoğraflarını taşıyarak 3 kilometre mesafeki Kayapınar İlçe binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık "Vur gerilla vur Kürdistan’ı kur", "Hırsız AKP" sloganları atıp, Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarını taşıdı.

Koçali: Çalınmış vekilliğimizi geri verin

Burada parti otobüsü üzerinden konuşan BDP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kocali, ’Meclise gitmeyeceğiz, onurumuzu çiğnetmeyeceğiz’ diyerek şöyle dedi: "Bugün hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı konuştu. İkisi de diyor ki gelin Meclis’e birlikte yeni bir anayasa yapalım. Başbakan sıfır kilometre anayasa yapmaktan bahsediyor. Şimdi ona soruyoruz? Ey Başbakan küçücük bir sorunu aşamıyorsun, sıfır kilometre anayasayı nasıl yapacaksın? Diyor ki Başbakan, girin Meclis’e beyaz sayfa açalım. Sen beyaz sayfayı kirlettin. Önce o sayfayı temizle, önce çalınmış vekilliğimizi geri ver. Ya hep beraber ya hiç birimiz. Metropoller, bölge ayakta sizin mücadelenizi selamlıyorum. Bu hırsızlığın son bulmasını istiyoruz. Bu haksızlık giderilmeden Meclis’e gitmeyeceğiz. Hatip Dicle’yi Meclis’e yollamayıncaya kadar sokaklardan evlerimize girmeyeceğiz" dedi.

'Başbakan zerre kadar iman ahlah varsa hırsızlık malını iade et'

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Altan, kalabalığı Kürtçe selamladı. Tan, "Eğer Türkiye’de yeni Bir anayasa olacaksa, yeni bir Türkiye olacaksa, önce bu hırsızlık bitecek. Buradan Başbakan’a sesleniyoruz. Sende zerre miskal iman ve ahlak varsa yapacağın birinci iş bu hırsızlık malını sahibine iade etmen. Ne yapayım diyorlar? Ne yapacağın çok açık, kim yaptı niye yaptı nasıl yaptı? Bir Müslüman adama hırsızlık malı almak, kesinlikle haram. Yasak. Önce bak sana söyleyeyim eski zamanda olsaydı elin kesilirdi. Yapacağın ilk iş bu hırsız milletvekilini istifa ettirip önce Hatip Dicle’nin yerini boşaltman. Ondan sonra kendini nasıl kurtardınsa Siirt seçimlerinde, acilen çıkacaksın söz vereceksin. Diyeceksin gelin parlamentoya şu, şu maddeleri hemen değiştireceğiz. Ondan sonrada sevgili Hatip Dicle ve diğer bütün tutsaklarda hürriyetine kavuşacak. Sevgili Hatip Dicle’yi de bir ay sonra seçim yapıp yollayacağız. Bu iş bu kadar basit ama çözüm istiyorsan, yeni bir anayasa, demokratik bir cumhuriyet istiyorsan Başbakan bu iş bu kadar basit ama yok, gelin parlamentoya ondan sonra bakarım. Alavere, dalavere dersen vallaha Kürtler burada. Biz dedik Ankara’ya gidip ne yapacağız kandırılmak için. Bizim evdeki yemekler Meclis lokantasından güzel. Bizim Amed, Diyarbakır’da, Ankara’dan daha güzel, siz hepsinden daha güzelsiniz. O halde çıkacak söz verecek. Diyecek ki ben bu çarpık düzeni ben artık Kemalizmi tarihin cehennemine atacağım. Ondan sonrada yeni bir Türkiye kuracağım diyecek. Ya doğru düzgün bir kardeşlik olacak, ya doğru düzgün bir anayasa, ya doğru düzgün bir demokratik cumhuriyet olacak veyahutta buna direnenlerin burnundan gelecek" diye konuştu.

AKP'li vekilleri sokaklarda gezdirmeyin

Tan, Başbakan’ın yeni anayasa yapacağını açık şekilde açıklamasını istedi. Tan, "Net laflar söyleyecek. Bu hırsızlık malı, hırsız diyorum Diyarbakırlılar gibi. Bu istifaya kadar nerede bir AKP’li milletvekili görürseniz selamı sabahı kesin. Hiç bir şey olmamış gibi utanmadan artık bu sokaklarda gezememeliler. Tavrımız net. Tavır, çözüm ortaya gelsin çözümde belli olay basit biz tekrar yolumuza devam ederiz. Biz geleceğin demokratik Türkiye’sini, Kürt meselesi ve demokratik özerkliği birlikte çözeriz. Yoksa bizim mızıkçılık yapma, işi yokuşa sürmek, durup dururken boykot etmek gibi bir tavrımız yok. Çözümden yanayız, konuşmadan, demokratik cumhuriyet ve doğru düzgün bir anayasadan yanayız. Ama bize uzlaşın, nazik olun diyorlar. Eğer uzlaşmadan kastınız gelin halkınızı satın diyorsanız. Asla uzlaşmayacağız asla. Her gördüğünüz yerde bu hırsızlığa tepki koyun" dedi.