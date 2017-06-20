Altan Öymen, Adalet Yürüyüşü’nde: Böyle bir doğum günü her zaman nasip olmaz

Ankara - Çamlıdere

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü'nün 6. gününe katılan CHP'nin eski genel başkanı gazeteci Altan Öymen’in 85. yaş günü kutlandı.

Kılıçdaroğlu ile yan yana yürüyen ve parti otobüsünde dinlenen Öymen, “Böyle bir doğum günü her zaman nasip olmaz” dedi.

Toplantı ve gösteri yürüyüş haklarının anayasal bir hak olduğunu belirten Öymen, bu hakkın sadece biz de değil demokrasinin bulunduğu ülkelerdeki herkes için aynı derecede demokratik bir hak olduğunu söyledi.

Yürüyüşe katılmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Öymen, T24’ün, “CHP, aslında çok zor karar verir. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna gülerek, “Düşüne taşına karar vermişler ama da fena bir şey değil aslında fakat çok başarılı bir şey” yanıtı verdi.

Otobüste doğum günü kutlaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün parti otobüsünden Altan Öymen’in doğum günü için anons yaptı. Kılıçdaroğlu ve partililer Öymen’in 85’inci doğum gününü kutladı. Ağbaba, “Doğum gününüzün şerefine yürüyüş anı defterine ilk yazıyı siz yazın” dedi. Öymen, anı defterine ilk yazıyı yazan kişi oldu.

Altan Öymen’in parti otobüsünde T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Çok güzel bir şey oluyor bu bir demokratik hakkın kullanımı bu. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakları anayasal bir haktır. Sadece bizim değil demokrasinin bulunduğu ülkelerde ki herkes için aynı derece de bir demokratik haktır bu kullanılıyor.

“Herkes Türkiye’de adaletin ne kadar güç durumda olduğunu biliyor”

Herkes Türkiye’de adaletin ne kadar güç durumda bulunduğunu daha doğrusu adaletin durumu nedeniyle tüm Türkiye’nin ne kadar güç durumda bulunduğunu zaten demokrasilerde bu gibi güçlükler karşısında yapılacak şey budur. Barışçı bir hava içinde bu yürüyüş devam ediyor. Burada bulunmaktan son derece memnunum.

("CHP aslında bu tür şeylere çok zor karar verir. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna) Düşüne taşına karar vermişler ama da fena bir şey değil aslında fakat çok başarılı bir şey. Bu Türkiye’nin başka güçlükleri dolayısıyla da kolay bir iş değil ama CHP bunu gerçekleştirdi, hem genel merkezin, hem il ve ilçelerin organizasyonu ama onların dışında beklenmedik biçimde halkın gösterdiği ilgi ve halkın çeşitli kesimlerinden gösterilen ilgi çok önemli. Sadece CHP’liler değil CHP’li olmayanları da gördüm onun için her kesimden katımın olması çok önemli.

(Bunun için kalkıp buraya kadar gelmişsiniz sorusuna), “Ama çok memnunum böyle bir doğum günün her zaman nasip olmaz.”