Altan kardeşlerin gözaltı süresi bugün doluyor

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 Eylül'de gözaltına alınan gazeteci-yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan'ın gözaltı süreleri bugün doluyor. Altan kardeşlerin, 'darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları' iddia ediliyor.

T24’e bilgi veren Ahmet ve Mehmet Altan’ın avukatı Veysel Ok, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Altan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Avukat Ok, daha önce 20 Eylül’e kadar uzatılan gözaltı süresinin tekrar uzatılabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, Ahmet ve Mehmet Altan’ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak yayımladığı haberde, savcılığın gözaltı yazısında, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın, Nazlı Ilıcak'ın Can Erzincan TV’deki programında "darbe çağrışımıyla subliminal (bilinçaltı) mesaj içeren söylemlerde bulundukları" iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da hakaret ettikleri öne sürülen Altan kardeşlerin, "darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri" iddialar arasında yer almıştı.

Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın "darbe girişimini, terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği içinde olmadan bir gün öncesinden bilmelerinin mümkün olmayacağı" ileri sürülen gözaltı yazısında, "bu nedenle Altan kardeşlerin, darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde atılı suçu işledikleri" ifadeleri yer almıştı.