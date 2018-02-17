Altan kardeşlerin avukatı Figen Çalıkuşu: Karar şaşırtmadı, hukukun olmadığını gördük

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 309/1. maddesinde düzenlenen “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçunu işledikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci yazar Ahmet Altan ve Prof. Mehmet Altan'ın avukatlarından Figen Çalıkuşu, "Geldiğimiz noktada gördük ki, böyle bir mahkeme, böyle bir yargılama süreci, böyle bir karar da yokmuş. Onu gördük. Hukuk yoktu" dedi. Çalıkuşu, " Elbet uykusundan uyanacak hukuk. Adaletle yüzleşme zamanı gelecek. Fakat mahkeme bizi şaşırtmadı. Bu yokluk sürecini tamamladı. Adalet arama süreci devam edecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Süreci var, istinaf var, Yargıtay var. Elbette gerçek gün yüzüne çıkacak" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve haklarında gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanıklı davada mahkeme heyeti, 6 ismi TCK'nın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçunu düzenleyen 309/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, davanın tutuksuz tek sanığı Tibet Murat Sanlıman ise beraat etti, hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

"Karar şaşırtmadı"

Altan kardeşlerin avukatlarından Figen Çalıkuşu, kararı T24'e değerlendirdi. Ergin Cinmen, Melike Polat ve Ferat Çağıl'la birlikte Altan kardeşlerin avukatlığını üstlenen Figen Çalıkuşu'nun T24'e yaptığı açıklamalar şöyle:

Karar şaşırtmadı. Bir yokluk hali vardı, yoku savunmak üzerine avukatlar olarak görevimizi yaptık. Çırpındık. Çırpınırken yokluğu anlatıyorduk. Geldiğimiz noktada gördük ki, böyle bir mahkeme, böyle bir yargılama süreci, böyle bir karar da yokmuş. Onu gördük. Hukuk yoktu. Mehmet Altan'ın dediği gibi "rahmetli hukuk"tu. Son ana kadar ben iyimser olarak bir beklenti içindeydim. Bu ağır yanılgıdan, vahim hatadan dönülür düşüncesindeydim. Çünkü hukukun hiçbir zaman ölmeyeceğini, yok olmayacağını düşünüyordum. Yine de aynı düşüncedeyim. Elbet uykusundan uyanacak hukuk. Adaletle yüzleşme zamanı gelecek. Fakat mahkeme bizi şaşırtmadı. Bu yokluk sürecini tamamladı. Adalet arama süreci devam edecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Süreci var, istinaf var, Yargıtay var. Elbette gerçek gün yüzüne çıkacak.