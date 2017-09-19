Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluklarının devamına karar verildi...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ medya yapılanması davasında gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 13 Kasım\'a erteledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların ve avukatların taleplerini aldıktan sonra duruşmaya ara verdi. Kısa bir süre sonra ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül\'ün suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

10 FİRARİ SANIK HAKKINDAKİ DOSYA AYRILDI

Heyet, firari sanıklar kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Prof.Dr. Osman Özsoy, Bülent Keneş, Abdülkerim Balcı, Şemseddin Efe, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış ve Ali Çolak hakkındaki dava dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLECEK

Yazar Nurettin Veren ile gizli tanık Söğüt\'ün ise tanık olarak ifadelerinin alınmasından vazgeçen heyet, esas hakkındaki mütalaasını vermesi için dava dosyasının savcıya gönderilmesine hükmetti. Duruşma 13 Kasım\'a ertelendi.

