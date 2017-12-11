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Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi (1)

 Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİLER Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

11 Aralık 2017 15:14

 Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİLER Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu FETÖ\'nün medya yapılanmasına ilişkin 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya,  tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengul, Yakup Şimşek getirildi. Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanliman da duruşmada hazır bulundu. Gazeteciler Yasemin Congar ve Hasan Cemal  de duruşmaya izleyici olarak katıldı. 
Duruşmada mütalaaya karşı söz alan Nazlı Ilıcak, \"FETÖ\'yü terör örgütü olarak görüyorum. 15 Temmuz\'dan önce  bilmiyordum. Ama terör örgütü devleti ele geçirmeye çalışmaz. Oysa FETÖ devleti ele geçirmeyi amaçlamıştır. Terör örgütünü,  FETÖ\'ye tercih ederim. Ben bir suç işlemedim. Beraatimi ve 70 yaşındaki bir gazetecinin tutuklu bulunmasının zorlukları gözönüne alınarak tahliye mi talep ederim\" dedi. Diğer sanıklar da mütalaaya karşı söz alıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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