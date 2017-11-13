Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında tahliye yok!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın üçüncü duruşması bugün (13 Kasım 2017) görüldü. Mahkeme heyeti, ara kararında 400 günü aşkın süredir cezaevinde bulunan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluk hâlinin devamına hükmetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) davaya katılımının kabulüne karar veren mahkeme heyeti, "AKP ve Fethullah Gülen'i bitirme planı" olarak bilinen ve Taraf'ta yayımlanan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nın altında ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla 4 yıl hapis yatan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in "müdahillik" talebini ise reddetti. Duruşma, 11 Aralık 2017'ye ertelendi.

"Böyle hukuk olmaz, böyle mahkeme olmaz"

Duruşma sırasında söz alan Nazlı Ilıcak, kendisine yöneltilen suçlamalara "Allah kimseyi haksız yere suçlanma durumuna düşürmesin. Ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum" diyerek tepki gösterdi.

Duruşma savcısının değiştiğini hatırlatan Mehmet Altan "İddianame savcısı olağanüstü bir hukuksuzlukla algı operasyonuna devam ediyor, nedir bu husumet anlayamadım. Değişen duruşma savcısı iddianameyi okuduysa hangi delillerle tutukluluğumuzun devamını istiyor? Okumadıysa tutukluluğumuzun devamını nasıl istiyor?" derken, ardından söz alan Ahmet Altan da "Böyle hukuk olmaz, böyle mahkeme olmaz" ifadesini kullandı.

Altan kardeşlerin avukatları duruşmadan çıkarıldı

Çağlayan Adliyesi'nde saat 10:00'da başlaması gereken duruşma, 45 dakika gecikmeli başladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, esas hakkındaki mütalaadan önce söz almak isteyen avukatlar Ergin Cinmen, Figen Çalıkuşu, Ferat Çağıl ve Melike Polat'ı duruşmadan çıkardı.

Avukatlarının duruşmadan çıkarılmadan önce reddi hâkim talebinde bulunduğunu belirten Mehmet Altan, "Kararınızı bekliyorum ama avukatlarım olmadığı için tahliyemi ben talep ediyorum" diye konuştu.

İşte dakika dakika yaşananlar

16:50 - Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluk hâlinin devamına hükmeden heyet, "sanık" avukatlarının reddi hâkim taleplerini reddetti. Duruşma, 11 Aralık 2017 saat 10:00'a ertelendi.

15: 48 - Duruşmaya, ara kararın müzakere edilmesi için ara verildi.

15: 38 - Müdahil olma talebinde bulunan CHP milletvekili Dursun Çiçek duruşma salonuna girdi.

15:34 - Fevzi Yazıcı'nın avukatı sabah yaptığı reddi hâkim talebini yineledi ve gerekçelerini ayrıca sunacaklarını söyledi. Avukat, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Hesaplarındaki tedbirin ve avukat kısıtının kaldırılmasını istedi.

15:25 - Şükrü Özşengül'ün avukatı, Altanlar'ın avukatlarının salondan atılmasını eleştirdi ve duruşmaya alınmalarını talep etti.

15: 24 - Şükrü Tuğrul Özşengül'ün avukatı soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu: Deliller toplanmadı, bazı deliller de bozuldu. Akıllı olanın kaçtığı akıllı olmayanın tuzağa düştüğü bu yargılamada tahliye ve beraat istiyoruz.

15:18 - Yakup Şimşek'in avukatı soruşturmanın genişletilmesi talebine katıldığını, tahliye hâlinde delil karartmanın söz konusu olmadığını söyledi.

15:17 - Nazlı Ilıcak'ın avukatı: Tutukluluk sürerse cezadan öte işkenceye dönüşecektir. Cumhurbaşkanının bile yaş haddinden dolayı af yetkisi var.

15:16 - Ahmet Altan: BM AİHM'e raporunda bu davaya "tiyatro" dedi. Biraz evvel savcının repliklerini dinlerken bu tiyatroda bir aktör olduğunu anladım. Dosyaya hâkim olmayan bir savcı nasıl böyle ezberden konuşabiliyor. Böyle hukuk olmaz, böyle mahkeme olmaz. Sözlerim bu kadar.

15:15 - Ahmet Altan konuşmaya başladı.

15:09 - Mehmet Altan: Bizim durumumuzda olup da tutuksuz yargılanan da var; bu çifte standardın kaynağı ne? Birleşmiş Milletler "tiyatro" diyor davaya. Niye bizim durumumuzdakiler tutuksuzken biz tutukluyuz? Niye avukat kısıtı var? Reddi hâkim kararınızı bekliyorum ama avukatlarım olmadığı için tahliyemi ben talep ediyorum.

15:08 - Mehmet Altan: Türkiye’de hukukun güvenliği rafa kalkmadıysa bu iddianamede hiçbir delil yok; 14 aydır matbu kararlarla tutukluyuz. 419 gündür hiç somut delil görmeden aynı kâğıtlardan tutuklu olmanın sıkıntısını yaşıyorum. Allah rızası için delil gösterin.

15:07 - Mehmet Altan: İddianame savcısı olağanüstü bir hukuksuzlukla algı operasyonuna devam ediyor, nedir bu husumet anlayamadım. Yeni savcı iddianameyi okudu mu? Okumadıysa tutukluluğun devamını nasıl istiyor? Subliminal mesaj diye bir suç var mı yasada?

15:06 - Mehmet Altan: Cezaevinden bir türlü çıkaramadığım bu kitap alanında tektir. Darbelerin önlenmesi için dönemin siyasetçileriyle konuşarak yazdığım kitaptır. TBMM davada müşteki oluyor. Ben Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na çağrıldım ve orada da konuştum.

15:05 - Mehmet Altan “Darbelerin Ekonomisi” kitabını göstererek konuşmaya başladı.

15:01 - Tutuklu sanık Fevzi Yazıcı söz aldı: FETÖ üyesi asla değilim. Benden 15 ayımı çalan darbe girişimini lanetliyorum. Suçsuzum. 15 aylık tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum.

14:56 - Şükrü Tuğrul Özşengül: Ilıcak ve Altanlar işleri gereği bu örgütle benden çok daha fazla ilişkilidir ama örgüt üyesi oldukları iddiası yok.

14:55 - Şükrü Tuğrul Özşengül: Darbe haberini aldığımda televizyonda 'çok üzgünüm, annemin ölüm haberini almış kadar üzgünüm' dedim.

14:53 - Tutuklu sanık eski Polis Akademisi öğretim görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül konuşmasına başladı.

14:52 - Yakup Şimşek: Kör değilim, ülkede yapılan birçok iyi şeye şükran duyuyorum. Burada yaşamanın ne büyük nimet olduğunu biliyorum.Eşim ve çocuklarımın başına, Allah adına yemin ederim ki suçsuzum efendim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.

14:51 - Yakup Şimşek: Zaman gazetesinde hedef olduğu tenzil-i rütbe konusunda bilirkişi raporu ve Bank Asya hesaplarının incelenmesini istedi. Şimşek kendisi hakkında ByLock araştırması istedi; cep telefonunun ve bilgisayarının ailesine teslim edilmesini talep etti.

14:50 - Yakup Şimşek: Zaman'ın reklamını yapan şirkete ödemelerin belgesini bulun ki, senaryosundan suçlandığım filmi ajansın yaptığı ortaya çıksın. Yakup Şimşek, dönemin Zaman gazetesi reklam ve marka pazarlama departmanı çalışanlarının tanık olarak mahkemede dinlenmesini talep etti.

14:49 - Tutuklu sanık Yakup Şimşek söz aldı: 7 sayfalık yazılı savunmamı sunuyorum. Taleplerimi ise sözlü olarak iletmek istiyorum.

14:38 - Nazlı Ilıcak konuşmasını tahliye talebiyle bitirdi. Ilıcak, "Yaşıma binaen de bir an önce tahliyemi rica ediyorum" dedi.

14:34 - Nazlı Ilıcak Yani Hulusi Akar'ın bilmediği darbeyi ben, Ahmet, Mehmet mi biliyorduk da bir gece önce bunun için bir panel düzenledik?

14:32 - Nazlı Ilıcak, Bülent Arınç ve Abdullah Gül'ün FETÖ'yü ve darbe yapmaya kalkabileceğini zamanında öngöremediklerine ilişkin beyanlarını okudu.

14:15 - Nazlı Ilıcak: Sürekli hâkim, savcı değişikliği yargılama usulü açısından olağan bir şey midir? Bunun kayıtlara geçmesini istiyorum. Yargıtay'ın son kararları çok önemliydi. Ancak biz bu konuda yeterince konuşma, savunma yapma imkânı bulamadık.

"Nazlı Ilıcak'ın darbeci olduğuna kimseyi inandıramazsınız"

14:14 - Nazlı Ilıcak: Yargıtay 16. Daire araç fiilin de suç olması gerektiğini karara bağladı. Yazılar, röportajlar, konuşmalar suç değildir. Yargıtay'a göre, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek için fiilin örgüt talimatıyla işlendiği kanıtlanmalı.

14:13 - Nazlı Ilıcak: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Muiznieks'in AİHM'e kendisi ve Altanlar için sunduğu mütalaadan bir bölüm okuyor. Bu mütalaa ışığında AİHM'in bizler için ihlal kararı alacağı açık. Ben Türkiye'nin bir kez daha bu duruma düşmesini istemem. Yargıtay, manevi cebir suçlamasının faşist İtalya'ya ve Yassıada yargılamasına özgü olduğunu kararında yazmıştır.

14:12 - Nazlı Ilıcak: AİHM benim ve Ahmet ve Mehmet Altan'ın davalarında karar için inceleme yapıyor. Bundan da söz etmek istiyorum. Allah kimseyi haksız yere suçlanma durumuna düşürmesin. Ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum. Nazlı Ilıcak'ın darbeci olduğuna kimseyi inandıramazsınız.

"Benim böyle bir amaca hizmet etmem imkânsız"

14:11 - Nazlı Ilıcak söz aldı: FETÖ laik düzeni yıkamayınca İslamî Cumhuriyet kurmak için darbe yapmaya kalktı. Benim böyle bir amaca hizmet etmem imkânsız. PKK gibi, DHKPC gibi FETÖ'yü hemen teşhis etmek mümkün değildi. Yargıtay, bunu bilmeyenlerin kusurlu sayılamayacağını söylüyor.

14:10 - TBMM üyesi Dursun Çiçek katılma dilekçesi verdi, ancak hâkim "Kendisi burada mı" deyince salonda olmadığı için söz alamadı.

14:09 - Deniz Kuvvetleri'nden müstafi Hasan Ataman Taraf gazetesinin hakkındaki yayınları nedeniyle davaya katılma talebinde bulundu.

14:08 - Savcı taleplerini bitirdi. Hâkim ara karardan önce davaya katılma talebi olanların avukatlarını dinliyor.

14:07 - Cumhuriyet savcısı, davada yeni olduğu için mütalaa hazırlamak üzere ek süre verilmesini istedi. Sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.

14:05 - Duruşma yeniden başladı. Altan kardeşlerin, dört avukatı hâkim tarafından sabahki celsede salondan atılmıştı.

12:01 - Altan kardeşlerin avukatı Melike Polat reddi hâkim talebini yineledi. Mahkeme Başkanı, avukat Polat'ı da duruşmadan attı. Saat 14:00'e kadar duruşmaya ara verildi.

12:00 - 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aradan sonra devam ediliyor. Fevzi Yazıcı'nın avukatı söz istedi, hâkim söz vermedi.

11:50 - Bianet'e konuşan Ergin Cinmen: Bu savunma hakkına tahammülsüzlüğü gösteriyor. Savunma hakkını kullanmak istedik diye duruşmadan atıldık. Reddi hâkim talebinde bulunduk.

11:42 - 26. Ağır Ceza Mahmesi'ndeki duruşmaya devam ediliyor. Altan kardeşlerin avukatı Ferat Çağıl söz istedi. Mahkeme Başkanı, Ferat Çağıl'ı da salondan attı. Duruşmaya yine ara verildi.

11:16 - Duruşmaya avukatlar Figen Çalıkuşu ve Ergin Cinmen'siz devam edilecek. Altan kardeşlerin diğer avukatları Melike Polat ve Ferat Çağıl katılacak.

11:15 - Duruşma yeniden başladı. Altan kardeşlerin avukatı Figen Çalıkuşu söz istedi. Mahkeme Başkanı, avukat Çalıkuşu'nu da salondan attı. Avukat Çalıkuşu, hâkimi ret ettiklerini açıkladı. Duruşmaya ara verildi.

11:00 - Duruşmaya ara verildi.

10:53 - Salondan çıkarılanlar, 26. Ağır Ceza Mahkemesi kapısında beklemeye başladı.

10:50 - Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen talep için söz istedi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı söz vermedi. Mahkeme Başkanı, Cinmen'i duruşmadan attırdı. Salonu boşalttı.

(Usul gereği, savunmanın soruşturmanın genişletilmesi talebinin savcı mütalaasından önce dinlenmesi gerekiyordu.)

10:45 - Duruşma başladı.

10:37 - Salona girmeyi bekleyen kalabalıkta İsveç, İsviçre, Fransa, Belçika, Çek, Norveç diplomatları da var.

10:35 - Saat 10:00'da başlaması gereken duruşma, henüz başlamadı. Altan kardeşlerin SEGBİS bağlantısıyla katılacağı duruşmada diğer sanıkların getirilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Mahkeme 19 Eylül’deki duruşmada verdiği ara kararda, bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan "sanık"ların tutukluluğunun devamına karar vermişti. Mahkeme ara kararında ayrıca, bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Nurettin Veren ve gizli tanık "Söğüt"ün dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vermişti.

Avukat görüşü kısıtlamalarının kaldırılması talebini kabul etmeyen mahkeme, dosyanın esas hakkında mütalaasını sunması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vermişti.

Mahkeme, ara kararında Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Bülent Keneş ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu ve haklarında "yakalama kararı" çıkarılan firari sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.

Altan kardeşler ve Ilıcak neyle suçlanıyor, hangi cezalar isteniyor?

Çağlayan Adliyesi'nde üçüncü duruşması görülecek davada savcılık, Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmak” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya çalışmak” suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Savcı, Altan kardeşlerin darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda 'subliminal mesajlar' verdiklerini iddia etmişti.

Ahmet Altan hakkında kapatılan Taraf gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı dönemde çıkan bazı haberler, üç köşe yazısı, 14 Temmuz tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı yorumlar, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri gerekçe gösterilirken, Mehmet Altan hakkında ise iki köşe yazısı, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la 14 Temmuz’da katıldığı televizyon programı, tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve evinde bulunan altı adet 1 dolar delil olarak sunuluyor.

İddianamede diğer 13 kişi hakkında darbe suçlamalarına ek olarak “Terör örgütü yöneticisi olma” veya “Terör örgütü üyeliği” suçlamaları yöneltilirken Tibet Murat Sanlıman ise “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ile suçlanıyor.

Altanlar ve Ilıcak’la birlikte Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek tutuklu olarak yargılanırken Tibet Murat Sanlıman ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Geri kalan 10 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

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