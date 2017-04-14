Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak dahil, 16 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, 16 kişinin, 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etme'', ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlamasıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Altan kardeşler hakkındaki

soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay'ın talimatı üzerine, Altan kardeşler, darbe girişimi soruşturması kapsamında 10 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Savcılığın gözaltı yazısında, Youtube üzerinden yayın yapan "Özgür düşünce" isimli TV programına darbeden bir gün önce konuk olarak katılan Ahmet Altan ile programı sunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın bu programda, darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları iddia edilmişti. Bu söylemler kapsamında hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettikleri iddia edilen yazıda, Altan kardeşlerin darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri öne sürülmüştü. Darbe girişiminin, "terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği içinde olmadan bir gün öncesinden bilmelerinin mümkün olmayacağı" savunulan yazıda, bu nedenle Altan kardeşlerin, "darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde atılı suçu işledikleri" iddialarına yer verilmişti.

Söz konusu programın sunuculuğunu üstlenen Nazlı Ilıcak'ın da bu soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak. Nazlı Ilıcak, 30 Temmuz'da "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.