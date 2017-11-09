 ALT GEÇİT GÖLE DÖNDÜ; ARAÇLAR MAHSUR KALDI (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Ataköy\'de su borusunun patlaması sonucu alt geçidi su bastı. Göle dönen alt geçitte araçlar mahsur kaldı.

İstanbul güneşli bir güne uyandı. Yağmur yoktu. Ancak Atatöy\'de her sağanak yağmur yağdığında alışık olduğumuz görüntüler vardı. Su dolu alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Su birikintisinin nedeni ise patlayan su borusuydu. Sürücüler itfaiyenin yardımıyla araçlarını su birikintisinden çıkarmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Su dolan alt geçit

-Mahsur kalan araçlar

-Araçları kurtarma çalışması