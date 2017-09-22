T24 LogoT24 Logo
Spor

Alsancak Stadı projesinin son hali ortaya çıktı.

  Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) İZMİR'de yenilenmesi için temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan Alsancak Stadı projesinin son hali ortaya çıktı

22 Eylül 2017 17:52

 

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İZMİR\'de yenilenmesi için temeli 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan Alsancak Stadı projesinin son hali ortaya çıktı. İnşaat ruhsatı alınması için Konak Belediyesi\'nden yanıt beklenen statta daha önce yapılacağı açıklanan kale arkası tribün, arazi ebatları nedeniyle iptal edildi. Toplam 22 bin 855 metrekarelik stat arazisinde yine doğu ve batı yönünde, üzeri kapalı 2 tribün inşa edilecek. Stadyum kapasitesi 15 bin olacak. Güney kale arkası tribün yerine kuzey yönünde yine eskiden olduğu gibi idari bina inşa edilecek. Binanın çatısı tribünlerle birlikte kaplanıp görüntü bütünlüğü oluşturulacak.

Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, UEFA ofisleri, 10 adet loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, güvenlik için ayrılan birimler, yeme-içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. Stadın saha zemini ve ışıklandırması da yenilenecek. 550 günde bitirilmesi planlanan stat, Ağustos 2014\'te çürük olduğu gerekçesiyle kapatılıp 2015 yılında yıkılmıştı. Stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın 28 Nisan\'da düzenlediği ihaleyi 54 milyon 880 bin TL bedelle alan Metro Yapı İnşaat, arazide şantiye kurma çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAF 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARATAŞDHA İZMİREylül Başbakan Binali YıldırımAlsancak StadıKonak BelediyesiToplamStadyumGüneyBinanınStadyumdaUEFAStadınAğustosStatGençlikSpor BakanlığıNisanTLMetro YapıFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24