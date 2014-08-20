Alsancak Stadı boşaltılıyor

İzmir'de Göztepe ve Karşıyaka'ya yapılması planlanan 15'er bin kişilik iki stadın nereye inşa edileceği tartışmaları devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Alsancak Stadı'nı boşalma kararı aldı. Depreme dayanıklı olmadığı ve çökme riski taşıdığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen tesiste yaklaşık 15 gün önce yapılan testler sonucunda tribünlerle idari binanın yıkılma tehlikesinin bulunduğu ve tesisin derhal boşaltılması kararlaştırıldı.

DHA’da yer alan habere göre, tesiste 6 Ağustos'ta yapılan depreme dayanıklılık testinin ardından ellerine, "Müsabaka oynamaya uygun değil" raporunun geldiğini belirten İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, "Durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na da ilettik. Tesis can güvenliği sağlamıyor. Stadın bitişiğinde kullandığımız il müdürlüğü binasını da derhal boşaltacağız. Acil olarak kendimize yer arıyoruz" dedi.

Stadın durumuyla ilgili İzmir Valiliği'yle de görüşen Tatlısu, şöyle devam etti:

"Hem açık tribün, hem de kapalı tribün için gelen raporlar korkunç. Kapalı tribünün altında temel bile olmadığı ortaya çıktı. Tesis bünyesinhde yer alan il müdürlüğü binamız en küçük bir araç geçişinde, hatta rüzgarda bile sallanıyor. Bu şartlarda burada tek maç dahi oynanamaz. İzmir Valiliği detaylı analiz ve açıklamaları kamuoyuyla paylaşacak. Stadla ilgili nihai kararın ne olacağını bilmiyorum." Alsancak Stadı'nı son 6 sezondur Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü'nden kiralayan, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu'yla birlikte iç saha maçlarını emektar tesiste oynayan Altay, kararın şokunu yaşıyor. Tek gelir kaynaklarının diğer İzmir kulüplerinden elde ettikleri stadı kiralama bedeli olduğunu söyleyen Başkan Aslan Savaşan, şöyle dedi:

"Bu testler ligin başlamasına günler kala kala değil, geçtiğimiz sezonun sonunda yapılmalı, güçlendirme gerekiyorsa tribünler güçlendirilmeliydi. Şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Stat için 70 bin TL'ye 3 bin adet yeni koltuk siparişi verdik. Passolig sistemi için stada büyük yatırım yapıldı. İzmir futbolunda çok büyük kaos oluşacak."