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Ekonomi

Alsancak Limanı, Varlık Fonu'na devredildi

Liman, TCDD tarafından idare ediliyordu

10 Şubat 2017 21:36

Bulunduğu konum itibariyle büyük önem taşıyan ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'ne bağlı durumda olan İzmir Alsancak Limanı alınan bir kararla Varlık Fonu'na bağlanıldı. 

Varlık fonu nedir, nasıl çalışır?

Habertürk’te yer alan habere göre, Limanın Varlık Fonu'na devir işlemleri yapılırken resmi yazı ile durumun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildiği belirtildi. Yetkililer, dış ticaret ve ihtaratla uğraşan firmaların bundan etkilenmeyeceğini, işlerin normal seyrinde devam edeceğini söyledi. Bu arada Varlık Fonu'nun bu kurumları satma, devretme veya kiralama yetkisi olduğu kaydedildi.

Varlık Fonu'na geçirilen İzmir Limanı'nın satışı gerçekleştirilene kadar TCDD tarafından yönetileceği ifade edildi.

49 yıllığına özelleştirilmesi planlanan İzmir Limanı, halihazırda Özelleştirme İdaresi bünyesine geçtiği günden bu yana TCDD tarafından idare ediliyordu.

Varlık Fonu nedir?

Mülkiye'nin eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe bir videoyla Türkiye'nin tartıştığı Varlık Fonu'nu anlatmıştı

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