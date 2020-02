Alpullu Şeker Fabrikası önünde 'özelleştirme' protestosu

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurdurduğu Alpullu Şeker Fabrikası için özelleştirme kararı alınması, CHP\'nin bölge milletvekilleri, belediye başkanlarının katıldığı programla protesto edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Muharrem İnce ve Mahmut Tanal\'ın aralarında bulunduğu milletvekilleri özelleştirmeye karşı çıkarken, Lüleburgaz Belediye Başkanı CHP\'li Emin Halebak, satışa çıkarılması halinde belediye bütçesiyle şeker fabrikasını satın almak istediğini açıkladı.

Babaeski\'nin Alpullu beldesinde 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk\'ün talimatıyla kurulan Türkiye\'nin ilk şeker fabrikası konumundaki Alpullu Şeker Fabrikası\'nın 13 şeker fabrikası ile birlikte özelleştirme kapsamına alınması, bölgede geniş katılımlı bir programla protesto edildi. Programa CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Edirne milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu, Kırklareli milletvekilleri Turabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve bölge belediye başkanlarıyla yaklaşık bin kişi katıldı. İzmir Marşı\'nın söylendiği protestoda kadınlar ellerinde, \'14 kale daha düşmesin, Alpullu satılmasın\' yazılı pankart taşıdı.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramis Özgen, fabrikanın satılmasına karşı çıktıklarını ifade ederek, \"Türkiye\'nin satışa çıkarılan 14 fabrikasında eylem yapmaya başladık. Özelleşme yapılacaksa doğrusu yapılsın. Doğru kişilere teslim edilsin. Avrupa\'da kooperatiflere devredildi. Türkiye\'de bir Amerikan firmasına satılacak. Bu fabrikayı sattırmayacağız\" dedi.

İNCE: NANKÖR MİRASYEDİSİNİZ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise Ak Parti iktidarının 60 milyar dolarlık özelleştirme yaptığını belirterek, \"Sattıkları tam 60 milyar dolar. Sonra çıkıp \'Bir çivi mi çaktın?\' diyor ya, bunlara söylenecek tek bir söz var, siz nankör mirasyedisiniz. Türkiye artık kendine yetebilen ülkelerden biri değil. Bugün artık mercimeğini, fasulyesini, bezelyesini, ineğini, samanını dışarıdan alan Türkiye var. İnek yabancı, saman yabancı sonra da utanmadan ayrana yerli ve milli içki diyor. İnek ithal, saman ithal ayran nasıl yerli, milli oluyor?\" diye konuştu.

\'ÇIKAR İTTİFAKI\'

Ak Parti ve MHP arasındaki yeni seçim ittifakına da değinen İnce, \"Türkiye\'nin önünü kesmek isteyen yeni bir zihniyet ortaya çıktı. İttifak zihniyeti. Hiç kimse kusura bakmasın, MHP\'liler de hiç alınmasın. Yüzde 10 barajı sana işlemeyecek, yüzde 3 bile olsa barajı geçirtecek sana birileri. Böyle adalet var mı? Adı Cumhur İttifakı imiş. Bunun adı \'çıkar ittifakı\'. \'Benim yolsuzluklarıma ses çıkarma, beni saraya taşı, beni başkan yap, ben de bunun karşılığında senin partini Meclis\'e sokayım. Yüzde 2 de 5 de alsan sana baraj sökmesin\'. İttifak ikili değildir. Bu ittifak üçlü bir ittifaktır. AKP, MHP ve YSK ittifakıdır. Bunun karşısında biz de bir ittifak yapmalıyız. Milletle ittifak yapmalıyız, herkesle. İşte bu şeker fabrikaları, buna direnmek, buna karşı çıkmak için, milletle ittifakın ilk basamağıdır. Hangi görüşten olursa olsun. Soyulan, ezilen bu Türkiye\'ye, özgürlükleri kısıtlanan Türkiye\'ye hep birlikte bir millet ittifakıyla karşı koyabiliriz. Bu böyle gitmez, gitmeyecek\" dedi.

TANAL: AFRİN KADAR MİLLİDİR

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise protesto eylemine katılanlara fabrika önünde \'nöbet çadırı\' kurulmasını teklif ederek, şunları kaydetti:

\"Fabrikalar Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün sözüyle \'şehrin kaleleridir\' Alpullu Şeker Fabrikası bölgemizin kalesidir. Afrin ne kadar milli ise Alpullu Şeker Fabrikası da o kadar millidir. Bu fabrikanın satış amacının rant olduğunu hep söylüyoruz ancak bunun belgesini istiyorsanız, 87 parçanın satış listesini sunacağım. Toplam 1 milyon 344 bin 315 metrekare yer satılıyor. Şeker üretmeyecekler, kaynakların hepsini heba edecekler, talan edecekler, buna izin verecek misiniz? O zaman size öneride bulunuyorum, sahip çıkacaksak burada nöbet çadırı kuralım. Nöbet çadırına var mısınız? Peki hepimize başarılar diliyorum, biz milletvekilleri de çadırda nöbet tutacağız, destek vereceğiz.\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınmasının ardından 20 milletvekili bulunan bir komisyon kurduğunu söyledi. Ağbaba, şöyle dedi:

\"Önceki günlerde 14 şeker fabrikasının satışı gündeme gelince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bir talimat vererek komisyon kurdu. 20 milletvekilinden oluşan komisyon bütün Türkiye\'de satılmaya çalışan şeker fabrikalarının satılmaması için bir mücadele başlattı. İlk mücadele bugün Alpullu\'da başladı. Hep beraber bu fabrikaya sahip çıkacağız, işgalse işgal, burası onların babasının malı değil. Bunu satanların babalarının malı değil, bu fabrika sizin babalarınızın, dedelerinin, torunlarınızın, çocuklarınızın malı. Özelleştirme adı altında şeker fabrikalarını satmaya çalışıyorlar. Bu satış talebi Amerikan şirketlerinden geldi. Şimdi diyorlar \'Osmanlı tokadı\' atacağız. Amerikalılara Osmanlı tokadı atmak isterken, şeker fabrikası işçilerine Amerikan tokadı attırıyor. Yüzlerinizi onlara çevirmeyin, tokat yemeyin hep beraber ekmeğinize sahip çıkın.\"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçen hafta yaptığı görüşmeyi hatırlatan Ağbaba, \'Amerikan firmasının talepleri\'nin gündeme geldiğini öne sürerek, \"Geçtiğimiz haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme yaptı. İlk kez tarihimizde bu görüşmede not alan tercüman yok, not tutan kimse yok. Tercüman kim? Çavuşoğlu. Burada sanıyorsunuz ki başka konular konuşuldu. Gündem ne Afrin idi, ne YPG idi. Gündem şeker fabrikalarıydı, Alpullu\'dan tüm Türkiye\'ye duyuruyorum. Gündem şeker fabrikalarının satışıydı. Gündem Amerikan şirketinin taleplerinin karşılanmasıydı. 96 yıllık tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı. Osmanlı padişahları bile ülkelerini bu kadar kolay satmadı. Vatan savunması sadece sınırda düşmanlara karşı silah çekmekle olmaz, bize bırakılan miraslara da sahip çıkmakla olur. Bu bir vatan savunmasıdır. Alpullu\'yu korumak, Türkiye\'yi korumaktır, şeker fabrikalarına sahip çıkmak Türkiye\'ye sahip çıkmaktır, onun kaderine sahip çıkmaktır\" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: FABRİKAYI SATIN ALACAĞIM

Protesto eyleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, özelleştirme listesine alınan Alpullu Şeker Fabrika\'nı belediye olarak satın almak istediğini açıkladı. Halebak, \"Bugün burada bir Cumhuriyet mirasının önündeyiz. Tüm taraflar geldi, tepkilerini gösterdi. Şeker fabrikası satılmak isteniyor, \'Halkın malı satılamaz\' dedik, eyvallah ama maalesef günümüzde iktidar, halkın malı, yerli demeden her şeyi satıyor. Satıyorsa yapılacak tek bir şey var. Ben Atatürk\'e inanan, onun değerlerine güvenen, Cumhuriyet\'e inanan biri olarak Lüleburgaz Belediye Başkanı olarak halkın malını, tekrar halka teslim etmek istiyorum. Alpullu Şeker Fabrika\'nı satın almak istiyorum. Param var. Bunun bedelini ödemeye hazırım, üreticiler burada, köylü burada, tüketiciler burada, bütün taraflar burada. Ben de maddi kaynaklarımla eğer satılıyorsa bu mirası alıp tekrar halka vermek istiyorum. Alpullu Şeker Fabrikası\'nı satın almak istiyorum\" diye konuştu.

Gazetecilerin şeker fabrikasını nasıl alacağına ilişkin sorusuna ise Halebak, şöyle cevap verdi:

\"Lüleburgaz Belediyesi\'nin kendi öz kaynakları vardır, bunu da alacak gücü vardır. Kaç lira diyorlarsa ben alacağım, bunun için 18 Nisan\'daki satışta girişim olacak. Bu bir teklif, onlar nasıl \'Satacağım\' diyorsa, 18 Nisan\'da ben de \'Satın alacağım\' diyorum. Alıp pancar üretimine devam edeceğim. Somut bir teklifte bulunuyorum, satıyorlarsa alacağım. Bütçemizde 60 milyon liramız var, hazır.\"



FOTOĞRAFLI