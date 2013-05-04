Alptekin ve Yanıt dopingten aklanana kadar yarışamayacak

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin ve Avrupa şampiyonu Nevin Yanıt hakkında tedbir kararı verdi. IAAF doping şüphesiyle her iki sporcumuzun da kendilerini aklayana dek atletizmden men edildiklerini açıkladı.



IAAF sözcüsü Nick Davies, olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin ve Avrupa şampiyonu Nevin Yanıt'ın doping yapma suçuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Davies 1500 metre olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'in biyolojik pasaportunda dopingi işaret eden sapmalar olduğunu ve olimpiyat altın madalyasının elinden alınabileceğini belirtti.

Davies, mart ayında 60 metre salon Avrupa şampiyonu olan Nevin Yanıt'a yapılan doping testlerinde de birden fazla bulguya rastlandığını söyledi.

IAAF sözcüsü test sonuçlarını Türkiye Atletizm Federasyonu’na ilettiklerini ve sporcuların kendilerini aklayana dek atletizmden men edildiklerini açıkladı. Her iki sporcu da ülkemizde düzenlenecek akdeniz oyunlarının kadrosuna alınmamışlardı.

Eğer Aslı Çakır Alptekin biyolojik pasaportundaki sapmalar dolayısıyla doping cezası alırsa, bu kendisinin ikinci doping cezası olacağı için ömür boyu spordan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ve olimpiyat altın madalyasını bir diğer Türk Atlet Gamze Bulut'a devredecek.

Alptekin 2004 yılında dünya gençler atletizm şampiyonasında da dopingli çıkmış ve 2 yıl pistlerden uzak kalmıştı.

Kariyerinde 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan Nevin Yanıt ise suçlu bulunması halinde mart ayında kazandığı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonluğu’nu kaybedecek ve en az 2 yıl spordan men cezası alacak.