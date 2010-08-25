Alpler'deki buzul gölü sel alarmı veriyor

T24- Fransa'daki Mont Blanc dağında bulunan buzullardan birinin altında oluşan gölün, St Gervais Vadisi'ni sular altında bırakması riski nedeniyle kurutulmasına karar verildi.



65 bin metre küp su barındıran göl geçen hafta keşfedildi.

Fransız mühendisler buzda bir delik açarak buradan suyu tahliye etmeyi planlıyor.

1892 yılında yine buzulların altında oluşan bir göl St Gervais Vadisi'ni sular altında bırakmış 175 kişi hayatını kaybetmişti.

3 bin kişinin yaşadığı bu bölge turistik açıdan da popüler bir yer.

BBC'de yer alan habere göre, gölde biriken suyun vadiyi 15 dakika içinde doldurabileceği, 900 ailenin bundan olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

Göldeki suyun tahliyesinin ise hiç de kolay olmadığına dikkat çekiliyor.

Mühendisler suya ulaşmak için 40 50 metrelik bir buz tabakasını delmek zorunda.

Üstelik fazla zamanları da yok, havanın kötü gitmesi durumunda gölün taşması an meselesi.