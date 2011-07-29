Alpkan Örnek madalya alamadı ama...

T24 -

Oyunların ilk günü yapılan yüzme finallerinde, 15-16 yaş grubunda 200 metre ferdi karışık kategorisinde 2:10.39'luk derecesiyle, 19 yıldır Derya Büyükuncu'ya ait olan 2:10.77'lik rekoru kıran Örnek, ikinci gün eleme yarışlarında erkekler 200 metre kurbağalamada Cenk Aktaş'ın 11 yıldır kırılamayan 2.23.12'lik derecesini 2.22.82 ile geçerek rekorun yeni sahibi oldu.





Örnek, aynı gün yapılan final yarışlarında bu rekorunu da geliştirip derecesini 2:21.62'ye yükselterek gün içinde iki olmak üzere toplamda 3 Türkiye rekoru kırmış oldu.





Yarışların bugün yapılan son gün eleme yarışlarında erkekler 400 metre ferdi karışıkta 26 sporcu arasından 5. olarak finale kalmayı başaran Örnek, eleme yarışları sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme sporuna ilköğretim 2. sınıfta başladığını belirtti. 16 yaşındaki sporcu, 8 yıldır Emine Örnek Koleji Spor Kulübü'nün sporcusu olduğunu söyledi.





Başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu, yüzmeyi çok sevdiğini ifade eden Örnek, ''Bu disiplinli çalışmamı, istikrarımı madalyalarla taçlandırmak istiyorum. Buradaki organizasyonda madalya kazanamadım ama çok iyi işler yaptığımı düşünüyorum'' dedi.





Bu yıl Slovenya'da yapılan bir organizasyonda 3 kategoride altın, bir kategoride de gümüş madalya kazandığını vurgulayan genç yüzücü, ''Trabzon'da madalya kazanmayı başaramadık. Ama iyi yolda olduğumuzu herkes gördü. Finallerde birçok arkadaşımla yarışma hakkı kazandık'' diye konuştu.







Madalya rekordan daha önemli





Türkiye rekorlarını kırdığı için mutlu olduğunu ancak madalyanın daha önemli olduğunu belirten Örnek, şunları söyledi:





''Bizim sporumuzda önemli olan madalyadır. Madalya alamazsanız emekleriniz boşa gider. Bu nedenle bundan sonraki şampiyonalarda, devamlı üzerine koyarak madalya kazanmayı istiyoruz. Bireysel olarak hedefim, 2016 olimpiyatlarında ve dünya şampiyonasında ülkemi temsil edebilmek. Onun için hazırlığımı yapıyorum.''





Örnek, yüzmedeki disiplinli çalışmasının derslerine de olumlu katkı yaptığını kaydetti.





Örnek'in antrenörü Ömür Sönmez ise organizasyonda takım olarak eksiklerinin madalya olduğunu belirtti.





Trabzon'dan önce Finlandiya'da yapılan EYOF'ta 5 finale kaldıklarını ancak Trabzon'da 20 finalde yarıştıklarına işaret eden Sönmez, bunun azımsanmayacak bir başarı olduğunu dile getirdi.





Sönmez, spora başladığından bu yana Alpkan Örnek'in antrenörlüğünü yaptığını belirten Sönmez, ''Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. 27 yıllık antrenörüm. 2016 yılında Alpkan ile olimpiyatlarda başarı kazanıp emekli olmak istiyorum'' diye konuştu.





