Alperen'in ölümüne neden olanlar hakkında dava açıldı (2)- Yeniden

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü T.İ. ve okul müdürü Y.İ.\'nin de aralarında bulunduğu, 4\'ü tutuksuz 6 sanık hakkında, Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\' ve \'suç delillerini yok etmek\'ten, 5 yıldan 14 yıla kadar değişen papis cezaları istemiyle dava açıldı.

Çiğli Köyiçi Mahallesi\'nde geçen 15 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin, 3 yaşındaki oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere 47 yaşındaki servis şoförü T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.\'ye teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını öğle yemeğinde fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yöneticileri ve öğretmenler Alperen\'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. tutuklandı.

SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Tüm Türkiye\'de tepkiye neden olan olay sonrasında soruşturmayı yürüten savcı, iddianameyi hazırladı. Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, açılan davada tutuklu sanıklar servis şoförü T.İ., okul müdürü Y.İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K., mesul müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\', \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise suç delillerini yok etmekten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi.



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