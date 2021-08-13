Alperen Şengün, göz doldurmaya devam ediyor

2021 NBA Draft'ında Houston Rockets'ın 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'nde üçüncü maçında Toronto Raptors karşısında 9 sayı ve 10 ribaund ile oynadı.
NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets ile Toronto Raptors karşı karşıya geldi. Thomas & Mack Center'da oynanan mücadelede parkeden galip ayrılan taraf 76-92'lik skorla Toronto Raptors oldu.
Houston Rockets formasıyla NBA Yaz Ligi'nde üçüncü maçında boy gösteren milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Toronto Raptors karşısında 24 dakikadan fazla süre aldı. Şengün, parkede kaldığı süre zarfında 9 sayı ve 10 ribaund üretti.
Toronto Raptors maçında ayrıca 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayan Alperen Şengün'ün performansı mağlubiyete engel olamadı.