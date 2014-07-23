Alperen Ocakları'nda yönetim değişti

Alperen Ocakları Eğitim , Kültür , Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Tarık Sarı getirildi.

Radikal'de yer alan haberde Büyük Birlik Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın mütevelli heyeti bugün toplandı. Toplantıda, vakfın yeni genel başkanı, daha önce Denizli'de il ocak başkanlığı yapmış mimar Ahmet Tarık Sarı oldu.

Sarı ile görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine de Halis Akıncı, Sait Koparan, Kemal Öztürk, Arif Burak Yılmaz, Musa Karaçor, Süleyman Solmazgül ve Hüseyin Aktaş getirildi.

Vakıflaşma aşamasında büyük gayretler sarf eden eski yöneticilere müteşekkir olduğunu belirten Sarı, "Alperen Ocakları ile büyümüş, yetişmiş ve hizmet etmeye gönül vermiş bir kardeşiniz olarak bize nasip olan bu önemli görevi, çalışma arkadaşlarımızla beraber layıkıyla yerine getirmeye çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.