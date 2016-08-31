Alperen Ocakları'nda 'FETÖ' tartışması

Alperen Ocakları Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Akdeniz, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın kapatılan Zaman gazetesi'nin 8 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan bir metinde imzası bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Alperen Ocakları üyesi bir grup Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek, Mican hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Akdeniz, 7-8-9 Kasım 2015'te kapatılan Zaman gazetesinde yayınlanan, “Aydınlardan Ortak Metin” açıklamasında Kürşat Mican'ın imzasının bulunduğunu savunarak, bu nedenle Mican hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Akdeniz, şunları söyledi:



“15 Temmuz öncesinde mevcut hükümeti 'eli kanlı' olarak adlandıran Kürşat Mican, darbe sonrası FETÖ kriptocuları gibi yaptığı açıklamalarda 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastini FETÖ işlemiştir. Bu çok nettir' ifadelerini neye, kime göre kullanmıştır? Kendisini defalarca uyardığımız Mican halen görevine devam etmektedir. Bu durumla alakalı Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi bilgilendirdikten sonra hiçbir cevap alamadığımız, töhmet, vesayet altında olduğuna inandığımız yöneticilerimizin istişareler sonucu Muhsin Başkan'ın çizgisini kaybettiğine inanarak bu açıklamayı, hareketin öz evlatları olarak vebal altında kalacağımızdan yapmak zorunda kaldık.'