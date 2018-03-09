Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı'na silahlı saldırı

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Mican'ın içinde bulunduğu 34 BBP 64 plakalı makam otomobiline, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi ile Eşref Bitlis Caddesi kesişiminde, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş açıldı.

Saldırıda otomobilin arka yan camı isabet aldı. Mican ve şoförünün yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı sonrası, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin incelemeleri sürüyor.