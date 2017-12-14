Alperen Ocakları Genel başkan Vekili Mican'a onur yürüyüyüşüne yönelik sözlerinden 4 bin TL ceza verildi

Yüksel KOÇ/iSTANBUL, (DHA) ALPEREN Ocakları Genel Başkan Vekili Kürşat Mican, geçen yıl LGBT onur yürüyüşüne yönelik sözleri nedeni ile \"Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılama\" suçunda 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mican\'ın bu cezası 4 bin TL para cezasına çevrildi.

İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, sanık Kürşat Mican ve Avukatı Mehmet Üstündağ ile şikayetçi LGBT\'nin avukatları Eren Keskin ve Eren Kara katıldılar. Hakim Burak Kılıç, sanık Mican\'ın sabıka kaydının geldiğini, bu kayda göre sanığın 6 yıl ceza aldığı, 2013 yılında da şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığını söyledi.

Sanığın ayrımcılık ve tehditte bulunduğunu söyleyen Avukat Eren Keskin, hem iç hukukun hem de uluslararası hukukun ayrımcılığı yasakladığını söyledi. Avukat Keskin, sanığın yüklenen suçlardan cezalandırılmasını istedi. Avukat Eren Kara da yapılan yargılamanın LGBTİ bireylerine karşı işlenen nefret suçlarına yönelik mücadele için önemli olduğunu belirterek, geçen yıl LGBTİ\'nin onur yürüyüşü nedeniyle yaptığı açıklamadan dolayı bu davadan yargılanan sanığın, bu yıl da onur yürüyüşü nedeniyle aynı şekilde nefret suçunu işlediğini savundu. Avukat Kara, sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, \"Sanık bu eylemden dolayı ceza almazsa bu suçu işlemeye devam edecektir\" dedi.

Sanığın Avukatı Mehmet Üstündağ ise, müvekkilinin müştekilere yönelik bir eylemi olmadığını, devlet yönetimine çağrıda bulunduğunu savunarak beraatine karar verilmesini istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık Kürşat Mican, Türkiye\'nin yüzde 99\'unun Müslüman olduğunu belirterek, \"Devlet halkının dini değerlerini korumak zorundadır. Halkı kin ve nefrete yönelik olarak tahrik ettiğimi kesinlikle kabul etmiyorum. Ben ve kurumumuz farklılıklarımızı her zaman zenginlik olarak düşünüyoruz. Biz bu yürüyüşün yapılmaması için çağrı yaptık. Devletimiz yardımcı oldu. Hatta valilik bundan sonra LGBTİ + derneğinin bundan sonra faaliyet yapamayacağını beyan etmiştir. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.

4 BİN TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Kürşat Mican\'ı, \"Basın yoluyla halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılama\" suçundan 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı iyi halden 6 ay 20 güne düşüren mahkeme, sanığın cezasını 4 bin lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, sabıkasını gerekçe göstererek bu cezada ertelemeye gitmedi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Kürşat Mican, duruşma sonrası adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. Para cezası aldığını hatırlatan Mican, bu kararı temyiz edeceklerini belirterek, beraat talep edeceğini söyledi.

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