Alper Yılmaz: "Barcelona galibiyetinin önemi olması için önümüzdeki 2 maçı kazanmalıyız"

\"Avrupa\'da bu sene istediğimiz gibi başlayamadık\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Anadolu Efes, Okyanus Koleji ile sporcu eğitimi konusunda anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Anadolu Efes alt yapısındaki tüm genç basketbolcular Okyanus Kolejleri\'nde okuyacak. Şu an 67 olan basketbol oynayan öğrenci sayının daha da artacağını umduklarını söyleyen Genel Koordinatör Alper Yılmaz

\"Hedefimiz altyapımızdaki bütün oyuncuları tek bir eğitim kurumu altında toplayıp bütün eğitim hayatlarında daha düzenli ve düzgün bir şekilde ilerletebilmek. Okyanus Koleji de bunun için en doğru adreslerden biri gibi gözüküyordu. Hem eğitim kalitesi bakımından hem de kampüslerinin yeterliliği bakımından onlara da teşekkür ediyorum. Umuyorum bu sayı 100-150\'lilere çıkar, bütün oyuncularımızı kapsar. Bütün basketbolcuların böyle bir eğitim alabilmesi için bütün Türkiye\'yi kapsar. İlk adımı attığımız içinde ayrıca mutluluk duyuyoruz\" dedi.

\"AVRUPA\'DA BU SENE İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK\"

Euroleague\'de ilk 5 maçını kaybettikten sonra, geçen hafta deplasmanda İspanya ekibi Barcelona Lassa\'yı 89-85 geçen Anadolu Efes, ilk olarak yarın saat 22.05\'te İsrail temsilcisi Maccabi FOX deplasmanına çıkacak, daha sonra 16 Kasım Perşembe günü saat 20.30\'da Yunanistan ekibi Panathinaikos\'u ağırlayacak. Düzenlenen törenin ardından Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Genel Koordinatör Alper Yılmaz, Avrupa\'da kötü bir dönem geçirdiklerini ifade ederek, \"Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyet bizim için bir ilk oldu bu sezon. Tabii bunun tek galibiyetle kalmaması en önemli hedefimiz. Bunun bir anlamı olabilmesi için yarın oynayacağım Maccabi Tel Aviv maçını sonrasında Perşembe günü evimizde oynayacağımız Panathinaikos maçını kazanmak gerekiyor. Her maç önemli bu maçlarla devam etmek istiyoruz. Kendi sahamızda kazanabilmemiz için perşembe günü oynayacağımız Panathinaikos maçında taraftarımızın da desteğini bekliyoruz. Umuyorum kazanmaya başladık böyle devam edebiliriz. Sene sonundan arzuladığımız yerde Euroleague\'yi bitirip, istediğimiz başarıya ulaşabiliriz\" diye konuştu.

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-Alper Yılmaz\'ın açıklamaları

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