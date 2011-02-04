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Spor

ALPER UÇAR: HEDEFİMİZ ALTIN    ERZURUM (A.A)

04 Şubat 2011 01:01

-ALPER UÇAR: HEDEFİMİZ ALTIN    ERZURUM (A.A) - 03.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda buz dansında partneri Alisa Agafonova ile ikinci olarak, Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran milli sporcu Alper Uçar, ''Bundan sonraki hedefimiz altın. Türk bayrağını en yukarılara çıkartmak için ne gerekiyorsa yapacağız'' dedi. Uçar, yarışmadan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya arayacaklarını söyledi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gelecek ay düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacaklarını belirten Uçar, ''Türk bayrağını en yukarılara çıkartmak için ne gerekiyorsa yapacağız'' diye konuştu. Oldukça heyecanlı görünen ve gözyaşlarını gizleyemeyen Uçar, ''Bundan sonraki hedef altın mı'' sorusuna da ''Gönlümüzden her zaman altın geçiyor. Tabii ki bunun için çalışacağız. Genel Müdürümüz burada, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Kemal Bey (Tamer) burada, Buz Pateni Federasyonu Başkanımız Fahrettin Bey (Kandemir) burada. Hepimiz bundan sonra altın için çalışacağız'' yanıtını verdi. Duyguları sorulan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül de ''Şu anda konuşacak durumda değilim, Alper ve Alisa'ya teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum'' dedi. Uçar ve Agafonova'nın antrenörü Natalia Dubova da gözyaşları içinde, ''Tüm ülkeler, tüm federasyonlar, tüm sporcular ülkelerinin başarısı için çalışıyor, yarışıyorlar. Alper ve Alisa ile gurur duyuyorum'' diye konuştu.

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