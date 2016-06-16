Alper Taş, Mücella Yapıcı ve Can Atalay'ın da aralarında olduğu 6 kişiye cumhurbaşkanına hakaret davası!

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Mimarlar Odası yöneticisi Mücella Yapıcı ve avukat Can Atalay’ın da aralarında olduğu 6 kişiye, İç Güvenlik Paketi’nin TBMM’deki görüşmeleri sırasında İstanbul’da yaptıkları basın açıklaması nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Dava açılan diğer iki ismin, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı M.Şamil Altan ve Emekçi Hareket Partisi üyesi Emre Öztürk olduğu öğrenildi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Twitter hesabından duyurduğu davanın ilk duruşması 17 Haziran Cuma günü saat 09:30’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Davanın açılmasının ardından, Twitter'da #hakaRTE hashtagi oluşturuldu.