T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş: Başkanlık gelirse savaş Sur ve Cizre ile sınırlı kalmaz

“Eğer bu savaşı durduramazsak başkanlık rejimini de durduramayız”

02 Şubat 2016 17:38

Sur’daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere topladıkları yardımları ulaştırmak amacıyla Diyarbakır’a giden ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, Türkiye kamuoyuna yaşanan savaşın başkanlık rejimini inşa etme savaşı olduğunu anlatmak zorunda olduklarını söyledi. AKP’nin başkanlığı elde etmesiyle savaşın Sur ve Cizre ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Taş, “Neden Kürt halkının özerklik talebi etrafında bir arada yaşamayalım ki?” dedi.

DİHA’ya konuşan Taş, Diyarbakır’da yaşanan katliamlara karşı nöbet eyleminde bulunan sağlık ve eğitim emekçilerini de ziyaret etti. Taş, Türkiye kamuoyuna AKP’nin başlattığı savaşın başkanlık rejimini inşa etme savaşı olduğunu anlatmak zorunda olduklarını söyledi. ‘’AKP 21. yüzyılda Kürtlerin statü elde etmesinin önüne geçmek istiyor’’ diyen Taş, “AKP’nin Kürtlere karşı savaş başlatma nedeni ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ iradesi, Rojava da ortaya çıkan tablo ve Kürtlerin 21’inci yüzyılda yeniden tarih sahnesine çıkmalarıdır” dedi.

 

''Savaş durmazsa başkanlık sistemi gelir''

 

“Eğer bu savaşı durduramazsak başkanlık rejimini de durduramayız” diyen ÖDP Eş Genel Başkanı, şöyle devam etti: “Başkanlık rejimini durduramazsak sivil diktatörlük olgusunu da ortadan kaldıramayız. Bu savaşı kazanan AKP, başkanlık rejimini de hayata geçirir. Başkanlığı kazandığı noktada savaş Sur’la, Cizre’yle sınırlı bir savaş olmaktan da fazlasıyla çıkar. Çünkü bütün bölgenin savaşı haline dönüşür. Türkiye’nin batısında yaşayan yurttaşlarımızın bu gerçeği görmesi gerekiyor.”

ETİKETLER

alper taşödpbaşkanlık sistemicizresursavaşsarayın savaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24