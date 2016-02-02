ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş: Başkanlık gelirse savaş Sur ve Cizre ile sınırlı kalmaz

Sur’daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere topladıkları yardımları ulaştırmak amacıyla Diyarbakır’a giden ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, Türkiye kamuoyuna yaşanan savaşın başkanlık rejimini inşa etme savaşı olduğunu anlatmak zorunda olduklarını söyledi. AKP’nin başkanlığı elde etmesiyle savaşın Sur ve Cizre ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Taş, “Neden Kürt halkının özerklik talebi etrafında bir arada yaşamayalım ki?” dedi.

DİHA’ya konuşan Taş, Diyarbakır’da yaşanan katliamlara karşı nöbet eyleminde bulunan sağlık ve eğitim emekçilerini de ziyaret etti. Taş, Türkiye kamuoyuna AKP’nin başlattığı savaşın başkanlık rejimini inşa etme savaşı olduğunu anlatmak zorunda olduklarını söyledi. ‘’AKP 21. yüzyılda Kürtlerin statü elde etmesinin önüne geçmek istiyor’’ diyen Taş, “AKP’nin Kürtlere karşı savaş başlatma nedeni ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ iradesi, Rojava da ortaya çıkan tablo ve Kürtlerin 21’inci yüzyılda yeniden tarih sahnesine çıkmalarıdır” dedi.

''Savaş durmazsa başkanlık sistemi gelir''

“Eğer bu savaşı durduramazsak başkanlık rejimini de durduramayız” diyen ÖDP Eş Genel Başkanı, şöyle devam etti: “Başkanlık rejimini durduramazsak sivil diktatörlük olgusunu da ortadan kaldıramayız. Bu savaşı kazanan AKP, başkanlık rejimini de hayata geçirir. Başkanlığı kazandığı noktada savaş Sur’la, Cizre’yle sınırlı bir savaş olmaktan da fazlasıyla çıkar. Çünkü bütün bölgenin savaşı haline dönüşür. Türkiye’nin batısında yaşayan yurttaşlarımızın bu gerçeği görmesi gerekiyor.”