T24 LogoT24 Logo
Spor

Alper Potuk'tan 'Galatasaray' iddialarına yanıt

Milli futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasında Mathieu Valbuena'ya şık bir asist yapmıştı

20 Eylül 2017 13:48

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen ve ‘menajerinin Galatasaray ile görüştüğü’ ileri sürülen Alper Potuk, menajerinin olmadığını ve dolayısıyla iddia edilen görüşmenin gerçekleşmediğini belirtti.

Fenerbahçe futbolcusu olduğunun altını çizen Potuk, “Görüşmelerimi kendim yürütüyorum. Camiamız, yönetimimiz devam etmek isterse de gönül rahatlığıyla, hemen devam ederim” diyerek sarı-lacivertli kulüpten başka bir takıma transfer olmayı düşünmediğini belirtti.

Milli futbolcu, son olarak takımının Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Mathieu Valbuena’ya şık bir asist yapmıştı.

ETİKETLER

Alper PotukGalatasarayTransferFenerbahçeiddiamenajer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24