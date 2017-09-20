Alper Potuk'tan 'Galatasaray' iddialarına yanıt

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen ve ‘menajerinin Galatasaray ile görüştüğü’ ileri sürülen Alper Potuk, menajerinin olmadığını ve dolayısıyla iddia edilen görüşmenin gerçekleşmediğini belirtti.

Fenerbahçe futbolcusu olduğunun altını çizen Potuk, “Görüşmelerimi kendim yürütüyorum. Camiamız, yönetimimiz devam etmek isterse de gönül rahatlığıyla, hemen devam ederim” diyerek sarı-lacivertli kulüpten başka bir takıma transfer olmayı düşünmediğini belirtti.

Milli futbolcu, son olarak takımının Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Mathieu Valbuena’ya şık bir asist yapmıştı.