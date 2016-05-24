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Spor

Alper Potuk ve Volkan Şen'e verilen cezalar belli oldu

Fenerbahçe'nin olaylı Braga maçında kırmızı kart gören Alper Potuk 3 maç ceza alırken, maçın hakemini iten Volkan Şen ise 1 yıl ceza aldı

24 Mayıs 2016 21:20

UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'de Braga'ya 4-1 mağlup olduğu maçta Alper Potuk 3 maç, Volkan Şen'e de 7 ay ceza verildi.

Rakibine sert müdahalesi sonrası oyundan atılan Alper Potuk, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 maçı kaçırmış olacak.

Karşılaşmanın Hırvat hakemi Ivan Bebek'e sert tepki göstererek ikinci sarı kartla oyundan atılan Volkan Şen'e ise 31 Aralık 2016 tarihine kadar  UEFA organizasyonlarında oynamama cezası verdi.

Bu ceza, Türkiye'nin EURO 2016'daki maçlarında da geçerli olacak.

 

 

 

Pereira'ya da 1 maç ceza

 

Öte yandan maçın hakemi Ivan Bebek'e itirazları nedeniyle tribüne gönderilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da 1 UEFA karşılaşmasında yer almamasına karar verildi. UEFA, sarı-lacivertli kulübü de 15 bin Euro para cezası ile cezalandırdı.

 

 

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