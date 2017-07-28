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Spor

Alper Potuk: Özgüvenimiz yerine geliyor

"Maça fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırlanmıştım"

28 Temmuz 2017 01:07

Fenerbahçe'ye Sturm Graz karşısında 2-1'lik galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Alper Potuk, özgüvenlerinin yerine gelmeye başladığını söyledi.

Maça fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırlandığını söyleyen Alper, rakibe çarparak gol olan pozisyon için de "Ahmethan'a verdim ama rakip ayağını soktu, onun atmasını istemiştim" dedi.

Maç sonrası konuşan Alper'in açıklamaları şöyle:

"Fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırlandım maça. Hocamız da çok destek oldu herkese. Özgüvenimiz yerine yavaş yavaş geliyor. İyi bir başlangıç yaptık. Hazırlık maçlarında galibiyetimiz yoktu, resmi maçta ilk galibiyetimizi aldık.

Ahmethan bomboştu, ona verdim, rakip ayağını sokunca kendi kalesine attı. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Böyle devam edeceğiz."

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