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Spor

Alper Potuk: Kazanarak başlamak istiyorduk

"Bir pozisyonda stoper arkamdan eliyle ve ayağıyla müdahale etti, yüzde 100 penaltıydı

13 Ağustos 2017 02:57

Fenerbahçe'nin Göztepe'yle 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin başarılı isimlerinden Alper Potuk, kazanarak başlamak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin ilk golünü henüz 5'inci dakikada kaydeden Alper,  maçta Kadu'yla yaşadığı iki tane pozisyonun penaltı olduğunu savundu.

Maçın başarılı isimlerinden Alper, şöyle konuştu:

Maça iyi başladık. Golü de bulduk. Arkasından yediğimiz gol bizi demoralize etti. İlk yarının sonlarına doğru toplandık. Kazanarak başlamak istiyorduk. İstediğimiz gibi olmadı ama ligin ilk maçı. Bunu telafi edecek güçteyiz. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi şekilde sonuçlanacak.

Ben ilk yarıdaki pozisyona çok itiraz etmiştim. Nabil bana doğru topu attı, stoperin arkamdan eliyle ve ayağıyla müdahalesi vardı, bence yüzde 100 penaltıydı. İkincisinde de faul yaptı, düşmedim, ceza sahası içinde düştüm, hakem ilk pozisyonda verdi. Bence penaltıydı.

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