'Alper Potuk G.Saraylı, F.Bahçe'yi istemiyor'

Galatasaray Yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Galatasaray'ın borsaya bildirdiği, ancak Fenerbahçe'nin renklerine kattığı Eskişehirsporlu futbolcu Alper Potuk için, "Alper Galatasaraylı, Fenerbahçe'ye gitmek istemiyor" şeklinde konuştu..

İşte Albayrak'ın açıklamaları :

"Biz Eskişehirspor kulübü ile iyi ilişkilere sahibiz. Öyle ki geçtiğimiz sezon bizden Necati'yi istediklerinde hiçbir zorluk çıkartmadan kendilerine gereken kolaylığı gösterdik. Sonrasında ilişkilerimiz de devam etti. Geçtiğimiz günlerde ben Alper ile de Halil Ünal ile de görüştüm ve iki gün önce de para konusunda da ödeme planı konusunda da Başkanımız ile Halil Ünal el sıkıştılar. Sonra ne oldu bilmiyoruz ama dün gece bir anda bu durum ortaya çıktı."

'Galatasaraylıyım, Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum'



"Alper ile görüştüm ve kendisi zaten Galatasaraylı olduğunu ve Fenerbahçe'ye gitmek istemediğini söyledi. Son maçta edilen hakaretler ve geçen sezon transfer döneminde kendisine yapılan muamele yüzünden zaten rahatsız. Sıkıntı Eskişehir yönetiminden kaynaklanıyor. Bekleyip göreceğiz. Ben dün gece görüştüğümde 7.5 milyon euro teklif edildiğini söylediler. Biz bu rakamı vermeyeceğimizi söyledik"