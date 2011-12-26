Alper Potuk, Fener’e doğru

T24 - Fenerbahçe, Eskişehirspor’un genç orta saha oyuncusu Alper Potuk’u resmen renklerine bağlamak için yarıştığı ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor’un önüne geçti.



Alper, ligin ilk yarısında 17 maçın tamamında 11’de forma giyerken, 1 gol attı.



Sarı-lacivertliler, Alper’e karşılık kulübü Eskişehirspor’a, Uğur Boral ve Berk Elitez’in yanı sıra para önererek, transferde önemli adımlar attı.



Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın kadrosunda görmek istediği Alper için bir süredir çaba harcayan Fenerbahçe, Eskişehirspor’a ilk olarak gözden çıkardığı Fabio Bilica ile para önerdi. Ancak kırmızı-siyahlı kulüp, Sezer Öztürk transferinde olduğu gibi Bilica takasını geri çevirdi.



Sarı-lacivertli yönetim bunun üzerine Eskişehirspor’a, Uğur Boral ile genç golcü Berk Elitez’i kiralamayı önerdi. Fenerbahçe bu oyuncuların yanı sıra ciddi bir miktar para vermeyi de kabul etti.



Eskişehirspor Yönetimi, Fenerbahçe’nin cazip teklifi üzerine son kararı, Michael Skibbe’nin yerine göreve getirilen yeni teknik direktör Ersun Yanal’a bıraktı. Yanal ile Başkan Halil Ünal’ın bugün yapacağı toplantıda Alper Potuk’un durumuyla ilgili somut bir karar verilecek. Ersun Yanal’dan onay çıkarsa Alper resmen Fenerbahçeli olacak.



