Alper Potuk Fenerbahçe'yle anlaşamadı

T24 - Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan genç futbolcu Alper Potuk, Eskişehir'e geri döndü.



Eskişehirspor ile bonservisi konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, transferin gözde isimlerinden Alper Potuk ile alacağı miktar konusunda anlaşma sağlayamadı.



Fenerbahçe, oyuncuya Eskişehir'de alacağı parayı teklif edince Alper bunu kabul etmedi. Bunun üzerine genç yıldız Eskişehirspor'a geri döndü.

Yönetici Ömer Temelli açıkladı



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli, Eskişehirspor'dan kadrolarına katmak için görüşmelerini sürdürdükleri Alper Potuk'un transferinde pürüz çıktığını ifade etti.



Sarı-lacivertli yönetici, twitter'daki hesabında taraftarların transfer çalışmalarıyla ilgili sorularına cevap verirken, Alper'in transferinde pürüz çıktığını kaydetti. Temelli, “Alper'in alacağı rakamda pürüz çıktı” dedi. Transferdeki pürüzle ilgili bir soru üzerine de “Para değil dengeler önemli” şeklinde cevap veren Fenerbahçeli yönetici, Alper'e verilecek rakamın, takımdaki diğer oyuncuların aldıkları ücretlerle dengeli olması gerektiğini ifade etti. Temelli, “Aşılamayacak bir pürüz mü?” biçimindeki soruya da “Çözülebilir, Alper'e bağlı” şeklinde cevap verdi. Bu arada Temelli, anlaşma sağlandığı ifade edilen Özgür Çek'in transferinde ise bir sorun olmadığını kaydetti.



Öte yandan Fenerbahçeli yönetici, yabancı oyuncu transferiyle ilgili olarak “Salı, çarşamba belli olur” ifadelerini kullandı.





