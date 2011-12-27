-Alper Potuk Fenerbahçe'de ESKİŞEHİR (A.A) - 27.12.2011 - Eskişehirsporlu futbolcu Alper Potuk, 5 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, düzenlediği basın toplantısında, Çiftelerspor'dan Eskişehirspor'un altyapısına transfer olan Alper Potuk'un, milli takımın ve Eskişehirspor'un formasını layıkıyla terlettiğini kaydetti. Alper için yurt içi ve yurt dışından transfer tekliflerinin geldiğini ifade eden Ünal, şöyle konuştu: ''Bu teklifler Alper'e de ulaştı. Transfer konusunu son bir aydır değerlendiriyoruz. Alper'in takımdan ayrılamasından dolayı üzgünüz. Bu sezon Eskişehirspor bütün hedefleri kovalayacak bir kadro yapısına ulaştı. Alper Eskişehirspor'a gerekli hizmette bulunup, takımın en büyük bonservis parasını kulübe kazandırarak, 5 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Alper'in ailesine ve onu yetiştiren hocalarına teşekkür ediyorum. Alper bu akşamdan itibaren resmen Fenerbahçe takımına transfer olmuştur. Yaklaşık 1 saat önce son sözü koyduk. Önümüzdeki günlerde Alper kaç yıllığına imza atacağını Fenerbahçe ile görüşecek.'' -''Eskişehirli Alper olarak kalacağım''- Alper Potuk ise Eskişehirspor'a gerekli katkıyı yaptıktan sonra takımdan ayrılacağını daha önce söylediğini hatırlatarak, ''Başkanımız Halil Ünal da, 5 milyon avro karşılığında Fenerbahçe ile anlaştığını bana iletti. Fenerbahçe'ye transfer olsam da, 'Eskişehirli Alper' olarak kalacağım'' dedi.