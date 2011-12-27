Alper Potuk Fenerbahçe'de

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'ESKİŞEHİRLİ ALPER OLARAK KALACAĞIM'



Eskişehirsporlu futbolcu Alper Potuk, 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.Transferi duyuran Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, yurt içinden ve dışından gelen teklifleri değerlendirdiklerini ve tarihi bir bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söyledi.Ünal, Potuk'un kaç yıllık sözleşme imzalayacağının ise futbolcu ile Fenerbahçe arasında görüşüleceğini söyledi.Halil Ünal düzenlediği basın toplantısında, Alper Potuk'un milli takımın ve Eskişehirspor'un formasını layıkıyla terlettiğini kaydetti.Gelen teklifler üzerine son bir aydır transfer konusunu değerlendirdiklerini söyleyen Ünal, "Yaklaşık 1 saat önce son sözü koyduk. Alper bu akşamdan itibaren, en büyük bonservis parasını kulübe kazandırarak, resmen Fenerbahçe takımına transfer olmuştur. Önümüzdeki günlerde Alper kaç yıllığına imza atacağını Fenerbahçe ile görüşecek.''Alper Potuk ise Eskişehirspor'a gerekli katkıyı yaptıktan sonra takımdan ayrılacağını daha önce söylediğini hatırlatarak, ''Başkanımız Halil Ünal da, 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe ile anlaştığını bana iletti. Fenerbahçe'ye transfer olsam da, 'Eskişehirli Alper' olarak kalacağım'' dedi.