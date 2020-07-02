Alper Potuk'a Beşiktaş talip oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki transfer hareketliliği hız kazanırken siyah beyazlı ekip, Alper Potuk'u listesine aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, siyah-beyazlı ekibin sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen 29 yaşındaki oyuncuyu listesine aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısında TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil edilmeyen oyuncunun sezon sonunda serbest kalması bekleniyor.



Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun serbest kalması durumunda oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek ve Alper'le sözleşme imzalayacak.

Büyük umutlarla gelmişti

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.



Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Alper'in güncel piyasa değeri ise 475 bin Euro.