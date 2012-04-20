Alper Görmüş, Özden Örnek'in günlüklerini kitaplaştırdı

Kapatılan Nokta Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Alper Görmüş, emekli Oramiral Özden Örnek'e ait günlükleri kitaplaştırdı.

Kitapta askerin AKP hükümetini zor durumda bırakmak için kullandığı yöntemler deşifre edildi. Örnek'in notlarına göre komutanlar, hükümeti AB üzerinden yıpratmanın planlarını yapmış.

Türkiye, emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'in günlüklerinin bir bölümünü 2007 yılının Şubat ayında Nokta dergisinde okudu. Derginin genel yayın yönetmenliğini Alper Görmüş yapıyordu. Örnek'in günlüklerinde Sarıkız ve Ayışığı darbe girişimleri anlatılıyordu. Taraf Gazetesi yazarı Alper Görmüş, beş yıl sonra darbe günlüklerinin tam metnini Etkileşim Yayınları'ndan çıkardığı kitap ile okuyucuya sundu: 'İmaj ve Hakikat Bir Kuvvet Komutanının Kaleminden Türk Ordusu'

Günlüklerin ilk defa yayınlanan bölümlerinde dikkat çekici ifadeler yer alıyor. 7 Kasım 2003 tarihli bölümdeki ifadeler askerin Avrupa Birliği üzerinden AK Parti hükümetini yıpratma politikasını da gözler önüne seriyor. AB'nin ilerleme raporunun kendileri için büyük bir şans olduğunu belirten Örnek, devamında şu ifadeleri kullanıyor: "Bana kalırsa AB intihar etti. Bizim bundan sonra yapmamız gereken, AB'nin bizi istemediğine dair olan konunun üzerine giderek her tarafta bunu yaygınlaştırmak. Böylelikle hükümetin eline geçmiş olan AB kozunu elinden alarak, onları iç siyasete döndürerek bizden korkar hale getirmek. Tabii bu arada en önemli konu Kıbrıs ve mahalli seçimler. Kıbrıs'ı istediğimiz şekilde çözümsüz olarak bırakmalıyız ve bu arada Kıbrıs muhalefetinin seçimi kazanmasını da önlemeliyiz. Böylece AB'ye ikinci darbe vurabileceğiz. Mahalli seçimler için muhakkak bir alternatif cephe yaratılmasına çalışmalı ve bu adamların Ankara ve İstanbul'u kazanmalarını önlemeliyiz."

Alper Görmüş, kitabının tanıtım toplantısında darbe günlüklerini ele geçirmediklerini, kendilerine geldiğini anlattı. Günlükleri görünce kendisini hazine bulmuş gibi hissettiğini ifade etti. Görmüş, Oramiral Örnek'in darbe günlükleriyle Türkiye'nin normal bir demokrasi olması yolunda istemeden önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kitapta yer alan bazı notlar şöyle: "1-3 Ağustos YAŞ toplantısı başladı. (...) RTE, Genelkurmay Başkanı ile beraber salona girdi. Salonda bulunan tüm orgeneral ve amiraller kendisine ne selam verdiler ne de ayağa kalktılar. (...) Çetin Doğan hükümeti tenkit eden bir konuşma yaptı."