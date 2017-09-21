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Spor

Alpay Özalan'dan gazetecilere: "Buraya gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım"

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - Türkiye 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, bu sabah gerçekleştirdilen antrenman öncesi kendisine soru sormak isteyen gazetecilere "Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız la

21 Eylül 2017 15:49

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - Türkiye 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Alpay Özalan, bu sabah gerçekleştirdilen antrenman öncesi kendisine soru sormak isteyen gazetecilere \"Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım\" dedi.

TFF 1\'inci lig takımlarından Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda penaltı atışlarıyla 6-4 yenildiği Ankara Demirspor maçı sonrasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri\'nde sabah gerçekleştirdiği yenileme antrenmanıyla başladı. Antrenman öncesi kendisine soru sormak isteyen gazetecileri eleştiren Alpay Özalan, \"Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım\" diyerek antrenman sahasına girdi. Kırmızı beyazlı ekip gerçekleştirdiği antrenmanda düz koşu, ısınma hareketlerinin ardından şok havuzuna girerek günü tamamladı.

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