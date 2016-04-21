Alpay Özalan: Aston Villa küme düştüğü için çok üzgünüm

Eski milli futbolcu Alpay Özalan, 2000 yılında transfer olduğu Aston Villa'nın küme düşmesinden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Aston Villa, sezon başından beri ortaya koyduğu kötü performansı değiştiremeyince bitime dört hafta kala küme düşmekten kurtulamadı. İngiltere Futbol Ligi ve Premier Lig'in kurucuları arasında yer alan, tarihinde başta 7 kez lig şampiyonluğu olmak üzere büyük başarılara imza atan 141 yıllık "çınar", teknik direktör değişiklikleriyle de çare aradığı düşüşü durduramadı ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratarak dünyanın en önemli ve zorlu liglerinden biri gösterilen Premier Lig'e veda etti.

Geçen sezon ligi 38 puanla 17. sırada tamamlayan ve küme düşmekten kıl payı kurtulan bordo-mavili ekip, bu sezon lige Bournemouth karşısında 1-0'lık galibiyetle başlasa da ikinci galibiyeti 20 hafta sonra Crystal Palace karşısında elde etti.

Sadece 16 puan toplayabildi

Tim Sherwood ile 10 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayan Birmingham temsilcisi, çareyi teknik adam değişikliğine gitmekte buldu. Kasım ayında görevine Manchester City beraberliğiyle puanla başlayan takımın yeni teknik direktörü Remi Garde, kalan dönemde 20 maçta 2 galibiyet gördü. Mart ayında 31. haftadaki Swansea City mağlubiyetinin ardından Fransız teknik adamın görevine son verildi.

Son üç haftada Chelsea, Bournemouth ve Manchester United maçlarından puan çıkaramayan Aston Villa, 16 puanda kaldı ve bitime 4 hafta kala kurucusu olduğu Premier Lig'de ilk kez küme düştü.

7 şampiyonluğu bulunuyor



1874 yılında kurulan ve 1888'de İngiliz futbol liginin kurulmasına öncülük eden takımlar arasında yer alan Aston Villa, tarihinde 7 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 1893-1894 sezonunda yaşayan bordo-mavili ekip, 1895-1896, 1896-1897, 1898-1899, 1899-1900, 1909-1910 ve 1980-1981 sezonlarında ligi zirvede tamamladı. Birmingham temsilcisi, 10 kez de ligi ikinci sırada bitirdi.

İngiltere Federasyon Kupası'nı 7 kez müzesine götüren Aston Villa, 1981-82 sezonunda hem Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Alpay: Çok üzgünüm



Eski milli futbolcu Alpay Özalan, 2000 yılında transfer olduğu Aston Villa'nın küme düşmesinden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Alpay, yaptığı açıklamada, "Türkiye'den Premier Lig'de forma giyen ilk Türk oyuncu olarak, Aston Villa'ya transfer olmuştum. Formasını giydiğim bu köklü kulübün küme düşmesinden dolayı çok üzgünüm. Benim forma giydiğim dönemdeki başkanımız Doug Ellis'in iyi oyuncuları bulma konusundaki hassasiyeti kulüp satıldıktan sonra terk edildi. Benim forma giydiğim dönemde sürekli ilk 5 içinde kendisine yer bulan Aston Villa maalesef bu nedenlerden dolayı küme düştü." diye konuştu.

Alpay Özalan, kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından 2000 yılında Aston Villa'ya transfer oldu.

2000 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performansın ardından 2000-2001 sezonu başında İngiliz ekibine giden deneyimli savunma oyuncusu, üç sezon forma giydi ve 52 maça çıktı. Özalan, daha sonra Güney Kore'nin Incheon United takımına transfer olmuştu.