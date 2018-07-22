Alpay Özalan: 2002'deki Dünya Kupası'nda ülkemizin başında Erdoğan olsaydı, final oynardık

AKP İzmir milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a açıklamalarda bulundu.

Gündemi ve milletvekilliğini değerlendiren Özalan, futbolcu olduğu zamanla ve günümüzle ilgili kıyaslamalarda bulundu. Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda 3.'lük elde ettiği kadroda bulunan Özalan, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, biz final oynardık" dedi.

İşte Özalan'ın açıklamaları:

"Birincisi biz, ikincisi 15 Temmuz"

"Bu ülkenin iki kez çok iyi kenetlenip, birlik olduğuna şahit oldum ben. Birincisi biz, 2002 yılında Dünya Kupası'ndan üçüncülükle döndüğümüzde. Havalimanına indiğimizde, Taksim meydanına beş saatte gidebilmiştik. İkincisi ise 15 Temmuz, orada da Türk milleti büyük bir birlik gösterdi. Bunlar unutulmaz."

TIKLAYIN - AKP'li eski futbolcu Alpay Özalan: Cumhurbaşkanımıza yapılacak hakarette karşılarına ben çıkarım

"Dünya Kupası'nda olmamamız üzüntü verici"

"1993 yılında Akdeniz Oyunları şampiyonu olan ve benim de içinde bulunduğum gençler, 2002 yılında Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Bu hevesi ve sabrı kuracağımız bir ruha ihtiyaç var. Önce bunu aşılamam lazım. En ufak kötü sonuçta demoralize oluyoruz. Bir büyük başarıda da mücadeleyi bırakmamamız gerektiğini çabuk unutuyoruz. Sabır göstermemiz gerekiyor, başarı bir varış noktası değil yolculuğun ta kendisidir. Ben mecliste spor camiasının sesiyim. Dünya Kupası atmosferini yaşayan biri olarak bugün orada olmamamız çok üzüntü verici. Biz dünya üçüncüsü olarak çıtayı çok yükselttik. Ama buna rağmen eğer 2002'deki şampiyonada ülkemizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, biz final oynardık."