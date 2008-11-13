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Spor

Alpay ABD'de

Eski Milli futbolcu Alpay Özalan'ın, ABD Birinci Futbol Ligi (Major League) takımlarından Metrostar ile antrenmanlara çıktığı öğrenildi.

13 Kasım 2008 02:00


Eski Milli futbolcu Alpay Özalan'ın, ABD Birinci Futbol Ligi (Major League) takımlarından Metrostar ile antrenmanlara çıktığı öğrenildi.

Bir dönem Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 1. FC Köln'de forma giyen ve daha sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Özalan'ın, ABD'de, eski adı Metrostar, yeni adı ise Red Bull Newyork olan birinci lig ekibiyle düzenli antrenmanlara çıktığı ve hafta sonu İstanbul'a geldikten sonra tekrar Newyork'a döneceği belirtildi.

Alpay'ın şu anda Metrostar ile herhangi bir sözleşmesi bulunmadığı, ancak Metrostar takımının büyük bir olasılıkla kendisini renklerine bağlamak istediği ifade edildi.

Alpay'ın da çocuklarının eğitimlerini İngilizce devam ettirmeleri için bu konuda gelecek teklife evet diyebileceği belirtildi.

Metrostar takımında Roberto Donadoni, Branco, Lothar Mattheus, Adolfo Valencia, Youri Djorkaeff, Amado Guevara ve Claudio Reyna gibi futbolcular forma giymişti.

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